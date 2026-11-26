CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – “Sono venuto in Cina decenni fa alla ricerca di fornitori. Non avrei mai immaginato di costruire una fabbrica qui e di stringere così tante amicizie. Questa città continua a sorprendermi”, ha dichiarato di recente a Chongqing, nella Cina sud-occidentale, l’imprenditore italiano Stefano Cermasi, 70 anni.

Il ronzio dei macchinari riempie l’officina della Chongqing IIYOU Industries Co., Ltd., nella Zona di sviluppo economico e tecnologico di Wansheng della città. Percorrendo la linea di produzione, Cermasi si ferma di tanto in tanto per ispezionare gli ingranaggi in fase di produzione.

Originario di Bologna, Cermasi è arrivato per la prima volta in Cina alla fine degli anni Novanta alla ricerca di fornitori di ingranaggi per trasmissioni e differenziali automobilistici. Colpito dal potenziale manifatturiero del Paese, ha poi deciso di instaurarvi una collaborazione commerciale a lungo termine. Nel 2006 ha unito le forze con alcuni partner cinesi per fondare la IIYOU Industries a Wansheng, dove un nuovo stabilimento è entrato in funzione nel 2010.

Per Cermasi, la precisione è il fulcro della produzione di ingranaggi. Dalla selezione delle materie prime al trattamento termico, fino alla rettifica di precisione e all’ispezione finale, ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità.

L’attività dell’azienda è cresciuta costantemente. I ricavi delle vendite hanno raggiunto i 48 milioni di yuan (circa 6,7 milioni di dollari statunitensi) nel 2025 e dovrebbero superare i 50 milioni nel 2026. Quest’anno l’azienda stima di produrre 200.000 componenti per trasmissioni e riduttori automobilistici e 9.000 gruppi riduttori.

Le fasi di fondazione e sviluppo dell’azienda hanno beneficiato del sostegno locale. Quando Cermasi stava valutando la possibilità di investire a Wansheng, i funzionari locali gli hanno illustrato i piani industriali e le prospettive di sviluppo della zona. Alcuni materiali informativi sono stati redatti in italiano per agevolare la comunicazione, mentre le autorità locali hanno contribuito a coordinare le pratiche doganali per le attrezzature importate.

Luo Yan, vice direttrice generale cinese dell’azienda, conosce Cermasi da quasi 30 anni. Ha lavorato al suo fianco come partner commerciale e traduttrice, contribuendo a superare le barriere linguistiche e culturali.

“L’Italia vanta una solida tradizione automobilistica. Cermasi ha portato a Wansheng quello spirito di non accontentarsi mai di nulla che non sia il meglio, che si è gradualmente fuso con l’atteggiamento pragmatico e la laboriosità della popolazione locale. Nel corso del tempo, abbiamo forgiato un nostro spirito artigianale”, ha affermato Luo.

La crescita della IIYOU Industries è strettamente legata alla base manifatturiera di Chongqing. La città vanta un’industria automobilistica e motociclistica ben sviluppata, sostenuta da una rete di oltre 400 fornitori e produttori di componenti. Questo ecosistema industriale offre alle aziende l’opportunità di ampliare la cooperazione e raggiungere nuovi mercati.

Anche il Salone internazionale del commercio motociclistico della Cina, a Chongqing, ha fornito una piattaforma per gli scambi commerciali internazionali. Gli acquirenti e le aziende italiane possono incontrare i produttori locali, scoprire i prodotti e cercare potenziali collaborazioni. Per Cermasi, eventi di questo tipo aiutano le aziende estere a comprendere meglio le capacità manifatturiere di Chongqing.

L’imprenditore ha osservato che l’espansione dei collegamenti di trasporto internazionali della municipalità ha ulteriormente rafforzato il suo ruolo come polo commerciale nell’entroterra, aggiungendo che il servizio di treni merci Cina-Europa e il Nuovo corridoio commerciale internazionale terra-mare collegano la città ai mercati esteri, agevolando la circolazione delle merci e rafforzando i legami con i partner internazionali.

Cermasi considera la completezza della catena di approvvigionamento industriale cinese e la crescente connettività di Chongqing come motivi importanti per mantenere il proprio investimento a Wansheng. Dopo due decenni di attività commerciale nella zona, ha anche sviluppato un legame personale con il luogo. “Amo la Cina. Chongqing è come una casa per me”, ha dichiarato.

Dalla sua prima visita per cercare nuovi fornitori fino alla fondazione di uno stabilimento e all’espansione della propria attività, l’esperienza di Cermasi riflette il modo in cui la cooperazione commerciale può trasformarsi in un rapporto duraturo.

-Foto Xinhua-

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