STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Accogliamo con favore la coraggiosa scelta del Consiglio dei ministri di approvare il disegno di legge per il ripristino dell’elezione diretta delle Province. Da sempre, soprattutto in Sicilia fin dai tempi delle disastrose scelte di Crocetta, noi di Forza Italia portiamo avanti questa battaglia per restituire spazi di democrazia ai cittadini. Il centrodestra avvia quindi una riforma che restituirà legittimazione politica e capacità d’azione agli enti di area vasta”. Lo afferma il vice capo delegazione di Forza Italia-PPE al Parlamento Europeo, l’eurodeputato Marco Falcone, intervenendo da Strasburgo dopo il via libera del Cdm alla riforma delle province.

“Mi piace ricordare – aggiunge l’esponente azzurro – che a Catania, grazie al lavoro di Forza Italia e dei nostri sindaci e consiglieri provinciali, avevamo anticipato questo percorso. Su nostra proposta, infatti, è stata inserita nello Statuto della Città metropolitana la possibilità di eleggere direttamente il sindaco metropolitano e il Consiglio. Ora auspichiamo che il percorso nazionale proceda spedito e che anche la Regione Siciliana dia seguito a questa previsione. La politica deve tornare al fianco dei cittadini, con un rapporto diretto e democratico”, conclude Falcone.

– Foto ufficio stampa Marco Falcone –

(ITALPRESS).