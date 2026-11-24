L’autunno porta con sé foglie che cadono, giornate più corte e, spesso, qualche capello in più sulla spazzola. Non è solo un’impressione: in questo periodo molte persone notano una caduta più evidente, legata al cambio di stagione. A questo si aggiunge l’eredità dell’estate, tra sole, salsedine e cloro, che può lasciare le lunghezze secche, fragili e più soggette alla rottura. È il momento giusto per rimettere i capelli al centro della beauty routine, con trattamenti mirati da fare prima in salone e poi a casa.

Perché i capelli si indeboliscono in autunno

Durante l’estate la fibra capillare viene messa alla prova: raggi UV, sale e cloro possono alterarne la superficie, rendendo i capelli ruvidi al tatto e meno elastici. Con l’autunno entrano in gioco nuovi fattori: il riscaldamento negli ambienti chiusi, l’umidità, l’attrito con sciarpe e colli alti e l’uso più frequente di phon e piastra. Il risultato? Capelli che si spezzano più facilmente, punte aperte e una chioma che appare meno piena.

Il primo passo: un check-up dal parrucchiere

Il cambio di stagione è l’occasione ideale per prenotare un appuntamento in salone. Un professionista può valutare lo stato di cute e lunghezze e consigliare il trattamento più adatto alle esigenze del momento. Spesso si parte da un taglio di riordino: accorciare di qualche centimetro le punte provate dall’estate aiuta a eliminare le doppie punte e regala subito un aspetto più sano e compatto alla chioma.

Trattamenti professionali in salone

Tra i servizi più richiesti in autunno ci sono i trattamenti ricostruttivi, pensati per i capelli sensibilizzati, e i rituali personalizzati, in cui il parrucchiere combina prodotti diversi in base alla chioma: più nutrimento per i capelli secchi, più forza per quelli che tendono a spezzarsi, più leggerezza per quelli sottili. Il valore aggiunto del salone è anche il massaggio, che trasforma il trattamento in un momento di relax e aiuta a distribuire i prodotti in modo uniforme. Per mantenere i risultati, conviene programmare i rituali a intervalli regolari durante tutta la stagione.

La routine pro da portare a casa

I risultati ottenuti in salone durano più a lungo se proseguono con una routine coerente anche a casa. La base è uno shampoo delicato, scelto in base al tipo di cute, seguito da un conditioner o da una maschera da applicare sulle lunghezze una o due volte a settimana, lasciandola in posa per il tempo indicato. Dopo il lavaggio, un trattamento senza risciacquo rende i capelli più facili da pettinare e li prepara all’asciugatura, riducendo il rischio di rotture causate dai nodi.

Forza e luminosità vanno di pari passo

Capelli più forti appaiono anche più belli: quando la superficie della fibra è levigata, riflette meglio la luce e la chioma risulta più brillante. Per questo, nella routine autunnale, conviene affiancare ai prodotti fortificanti anche formule dedicate alla luminosità. I trattamenti Kérastase pensati per i capelli spenti, da integrare nella routine di casa, aiutano a restituire brillantezza alle lunghezze e a mantenerle disciplinate, per un risultato da salone anche tra un appuntamento e l’altro.

I gesti quotidiani che fanno la differenza

Accanto ai trattamenti, contano anche le piccole abitudini. Prima di phon e piastra è importante applicare un termoprotettore e scegliere temperature moderate. I capelli bagnati sono più delicati: meglio districarli con un pettine a denti larghi, partendo dalle punte e risalendo verso la radice. Elastici morbidi, senza parti metalliche, e code non troppo strette aiutano a evitare tensioni e rotture, mentre una federa in seta o raso riduce l’attrito durante la notte.

Con un check-up in salone, una routine costante a casa e qualche attenzione in più nei gesti di ogni giorno, l’autunno può diventare la stagione ideale per ritrovare capelli più forti, morbidi e luminosi, pronti ad affrontare l’inverno.