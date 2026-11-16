Il 2027 si preannuncia come un anno di ulteriore evoluzione per i pagamenti elettronici, con nuove opportunità per le piccole e medie imprese che desiderano rendere più semplici, veloci ed economiche le transazioni con i propri clienti. Dalle tradizionali carte di credito ai pagamenti contactless tramite smartphone, le soluzioni disponibili stanno diventando sempre più diversificate e accessibili anche alle attività con volumi di vendita contenuti.

Secondo i dati dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, nel 2025 i pagamenti digitali in Italia hanno raggiunto 518 miliardi di euro, con una crescita del 7% rispetto all’anno precedente. Una tendenza che interessa direttamente negozi, ristoranti, artigiani e professionisti, chiamati a scegliere strumenti capaci di conciliare efficienza operativa e sostenibilità economica.

Le nuove tendenze dei pagamenti elettronici nel 2027

Il settore dei pagamenti sta attraversando una trasformazione tecnologica che proseguirà anche nel 2027. Il tradizionale terminale POS rimane uno strumento fondamentale, ma viene progressivamente affiancato da dispositivi intelligenti e soluzioni software che consentono di accettare pagamenti in mobilità.

Una delle innovazioni più interessanti riguarda i cosiddetti SoftPOS, applicazioni che permettono di trasformare uno smartphone compatibile in un terminale per ricevere pagamenti contactless, senza necessariamente acquistare un dispositivo dedicato. Questa tecnologia può risultare particolarmente interessante per professionisti, piccoli commercianti e attività che effettuano consegne a domicilio.

Parallelamente si diffondono i POS di nuova generazione, dotati di connettività mobile, schermi touchscreen e funzionalità aggiuntive per la gestione delle vendite. Alcuni strumenti consentono di consultare statistiche sugli incassi, gestire rimborsi e integrare le transazioni con software gestionali.

Un altro fenomeno destinato a consolidarsi riguarda i pagamenti attraverso smartphone e smartwatch. Nel 2025, secondo il Politecnico di Milano, gli Innovative Payments hanno raggiunto in Italia 84,9 miliardi di euro, registrando un incremento del 45%. Per le imprese diventa quindi sempre più utile adottare strumenti compatibili con diverse modalità di pagamento, garantendo ai clienti libertà di scelta.

Canone mensile o acquisto del POS: due modelli da confrontare

Una delle principali decisioni per una piccola impresa riguarda la formula contrattuale con cui utilizzare il terminale di pagamento. Sul mercato esistono differenti modelli commerciali, ciascuno caratterizzato da vantaggi specifici in relazione al fatturato e alla frequenza delle operazioni.

Il primo modello prevede un canone mensile fisso, generalmente associato alla disponibilità del terminale e a una commissione percentuale relativamente contenuta su ogni transazione. Questa soluzione può risultare conveniente per negozi, supermercati di quartiere, ristoranti e attività che ricevono quotidianamente numerosi pagamenti elettronici.

Il secondo modello prevede invece l’acquisto del dispositivo, senza un canone mensile obbligatorio, ma con una commissione percentuale sulle transazioni generalmente più elevata. Si tratta di una formula potenzialmente vantaggiosa per professionisti, attività stagionali, piccoli artigiani e commercianti che effettuano un numero limitato di operazioni.

La scelta dovrebbe dipendere soprattutto dal volume degli incassi elettronici. Un’attività che registra poche transazioni mensili potrebbe preferire eliminare i costi fissi, mentre un esercizio con un fatturato elevato potrebbe recuperare rapidamente il canone attraverso commissioni inferiori.

Per valutare correttamente il costo pos è quindi necessario considerare sia le spese ricorrenti sia quelle variabili, evitando di concentrarsi esclusivamente sul prezzo iniziale del terminale.

Come valutare le commissioni e individuare la soluzione più conveniente

Il confronto economico tra le diverse offerte richiede un’analisi delle condizioni contrattuali e delle caratteristiche dell’attività commerciale. Le commissioni bancarie pos possono infatti incidere in maniera significativa sui margini, soprattutto nei settori caratterizzati da numerose transazioni di piccolo importo.

Per comprendere quale soluzione sia più conveniente, è utile effettuare una simulazione basata sugli incassi mensili previsti. Immaginiamo un negozio che riceva 10.000 euro al mese attraverso pagamenti elettronici.

Con un contratto che prevede un canone di 20 euro mensili e una commissione dello 0,8%, il costo complessivo sarebbe pari a 100 euro al mese. Una soluzione senza canone, ma con una commissione dell’1,5%, comporterebbe invece una spesa di 150 euro.

La situazione cambia per un professionista che incassa soltanto 1.000 euro mensili tramite carta. Nel primo caso spenderebbe 28 euro, mentre nel secondo soltanto 15 euro. Si tratta naturalmente di esempi indicativi, utili a comprendere come il volume delle transazioni possa modificare la convenienza delle diverse formule.

Per approfondire il funzionamento delle commissioni POS è utile considerare anche eventuali differenze tra carte di debito, credito, carte aziendali e strumenti emessi all’estero.

Oltre alle percentuali applicate, devono essere valutati i tempi di accredito, gli eventuali costi di attivazione, le spese per servizi aggiuntivi e le condizioni relative alla sostituzione del dispositivo.

Un’analisi completa delle commissioni bancarie pos permette di stimare la spesa annuale e individuare il modello maggiormente coerente con le esigenze dell’impresa.

Gli obblighi normativi e la sicurezza dei pagamenti

L’evoluzione tecnologica si accompagna a un quadro normativo che richiede crescente attenzione da parte degli esercenti. In Italia, l’obbligo di accettare pagamenti elettronici riguarda le attività tenute a consentire ai clienti di utilizzare gli strumenti previsti dalla normativa, indipendentemente dall’importo della transazione, salvo le eccezioni applicabili.

Il rifiuto ingiustificato di un pagamento soggetto a tale obbligo può comportare una sanzione amministrativa di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata.

Un’altra novità significativa è rappresentata dal collegamento tra POS e strumenti di certificazione dei corrispettivi, introdotto nel 2026. Per le attività interessate, il collegamento viene gestito attraverso le funzionalità dell’Agenzia delle Entrate e deve essere mantenuto aggiornato anche in occasione di nuove attivazioni o modifiche dei dispositivi.

Nel 2027 le imprese dovranno quindi continuare a prestare attenzione agli adempimenti già introdotti, verificando che gli strumenti utilizzati siano correttamente associati ai sistemi di certificazione fiscale, ove previsto.

La sicurezza informatica costituisce un ulteriore elemento di valutazione. Aggiornamenti software, protezione dei dati, autenticazione e conformità agli standard applicabili sono caratteristiche essenziali nella scelta di un servizio di pagamento.

Anche l’affidabilità della connessione e la disponibilità dell’assistenza tecnica possono fare la differenza, soprattutto per gli esercizi che dipendono quotidianamente dalle transazioni elettroniche.

Black Friday e opportunità di risparmio per le piccole imprese

Il Black Friday non rappresenta soltanto un’occasione per acquistare prodotti destinati ai consumatori. Anche le piccole imprese possono sfruttare le promozioni commerciali per rinnovare gli strumenti di pagamento o dotarsi per la prima volta di un terminale POS.

Durante il periodo promozionale, alcuni operatori possono proporre sconti sull’acquisto dei dispositivi, riduzioni temporanee dei canoni o condizioni agevolate per i nuovi clienti. Le eventuali offerte devono tuttavia essere confrontate con le tariffe ordinarie e con i costi previsti dopo la scadenza delle promozioni.

Un terminale proposto a prezzo particolarmente conveniente non rappresenta necessariamente la scelta migliore se le commissioni sulle transazioni risultano elevate rispetto alle esigenze dell’attività.

Per questo motivo, prima di approfittare delle offerte del Black Friday 2027, è opportuno calcolare il costo pos complessivo su un periodo di almeno dodici mesi, considerando la frequenza delle operazioni e il valore medio degli incassi.

Le imprese che prevedono una crescita delle vendite dovrebbero inoltre valutare la possibilità di modificare successivamente il piano tariffario, passando eventualmente da una formula senza canone a una soluzione con costi fissi e commissioni ridotte.

L’obiettivo non dovrebbe essere soltanto quello di risparmiare sull’acquisto iniziale, ma di individuare uno strumento affidabile, flessibile e adeguato allo sviluppo dell’attività.

Nel mercato dei pagamenti elettronici del 2027, la capacità di confrontare le offerte e comprendere i diversi modelli tariffari potrà diventare un vantaggio concreto per le piccole imprese, contribuendo a una gestione più efficiente degli incassi e a una migliore esperienza d’acquisto per i clienti.