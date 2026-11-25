IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Almeno 30 persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite nell’incendio divampato dopo il ribaltamento di un’autocisterna carica di prodotti petroliferi nella zona di Al-Warraq, nel governatorato di Giza, a ovest del Cairo. Secondo quanto comunicato dal ministero egiziano della Salute e della Popolazione, le fiamme si sono sviluppate sulla tangenziale, nei pressi del tunnel numero 10, nel quartiere di Al-Warraq, a Imbaba.

Trent a nove ambulanze sono state impegnate nelle operazioni di soccorso, mentre i feriti sono stati trasferiti negli ospedali Imbaba General, Al-Warraq Central e Sheikh Zayed Specialized. La Mezzaluna Rossa egiziana ha inviato le proprie squadre di emergenza per affiancare la Protezione civile nelle operazioni di spegnimento dell’incendio e di assistenza.

Il ministero della Salute ha disposto l’innalzamento del livello di allerta presso la sala operativa centrale per le crisi e negli ospedali dell’area interessata, assicurando il coordinamento con le autorità competenti per garantire l’assistenza sanitaria ai feriti. Il ministro della Salute, Khaled Abdel Ghaffar, segue gli sviluppi dell’incidente e si è recato negli ospedali di Sheikh Zayed, Imbaba e Al-Warraq per verificare le condizioni dei feriti. Ha inoltre incaricato i suoi due vice, Mohamed El-Tayeb e Amr Kandil, di raggiungere il luogo dell’incidente e le strutture sanitarie di riferimento per monitorare direttamente la situazione.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).