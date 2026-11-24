Capire più rapidamente quali differenze nel DNA di un paziente siano all’origine di una malattia genetica rara. Va in questa direzione Carbon-X, il modello di intelligenza artificiale rilasciato il 22 ottobre 2026 e nato da una collaborazione internazionale tra centri di ricerca e aziende tecnologiche di più Paesi.

Lo strumento è pensato per accelerare l’interpretazione delle varianti genetiche, il passaggio della genetica medica in cui oggi si concentrano molte delle difficoltà. Il modello si rivolge ai ricercatori, ma le sue possibili ricadute riguardano anzitutto chi è ancora in attesa di una diagnosi.

Un traduttore tra il linguaggio del DNA e quello dei ricercatori

Per interpretare il codice genetico Carbon-X è stato addestrato a elaborare due linguaggi molto diversi: quello del DNA, scritto con le iniziali delle quattro basi che lo compongono, A, C, G e T, e quello umano. Le domande si pongono per ora in inglese e riguardano operazioni precise, come stabilire se una variante abbia le caratteristiche di un difetto, riconoscere i tratti di una sequenza che regolano l’attività di un gene o completare porzioni di DNA mancanti. A ogni previsione il modello affianca una spiegazione, e questo rende più diretto il passaggio da una domanda biologica all’analisi informatica.

Lo strumento è stato rilasciato da Hugging Face, tra le principali realtà internazionali nello sviluppo di modelli di intelligenza artificiale aperti, che lo ha realizzato insieme a un istituto di ricerca di Pechino, la Zhongguancun Academy, e a un gruppo italiano. L’idea di Carbon-X è infatti partita dal gruppo guidato da Diego di Bernardo, vicedirettore dell’Istituto Telethon di Genetica e Medicina (TIGEM) di Pozzuoli, che l’ha proposta a Hugging Face per la sua esperienza nei modelli aperti e per la disponibilità delle risorse di calcolo necessarie. Oltre a partecipare allo sviluppo tecnico, il gruppo del TIGEM ha messo alla prova il modello con casi di studio dedicati alla diagnosi delle malattie genetiche rare, il terreno su cui le applicazioni di Carbon-X potrebbero avere un impatto.

Modello, codice, dati di addestramento e strumenti di valutazione sono distribuiti con licenza aperta, e un laboratorio può far funzionare il sistema sulle proprie infrastrutture mantenendo il controllo sui dati genomici, senza trasmetterli a un fornitore esterno. Nelle valutazioni presentate dagli sviluppatori, Carbon-X ottiene i risultati migliori tra i modelli aperti esaminati e si avvicina ai sistemi proprietari più avanzati, con prestazioni che variano però da un compito all’altro.

Dalle varianti alla diagnosi, il contributo che Carbon-X potrebbe dare

Il campo in cui Carbon-X potrebbe dare il suo contributo è anche dunque il percorso diagnostico delle malattie genetiche rare, che oggi per molte persone resta lungo e incerto. Il tempo medio per arrivare a una diagnosi si aggira intorno ai 5 anni, e una parte rilevante del ritardo nasce dalla difficoltà di interpretare i risultati degli esami genetici, anche quando il genoma del paziente è già stato sequenziato.

Il DNA di una persona, confrontato con la sequenza di riferimento usata dai genetisti, presenta differenze in un numero di punti compreso tra 4 e 5 milioni, secondo le stime pubblicate su Nature dal progetto internazionale 1000 Genomes . Quasi tutte queste varianti sono innocue e fanno parte della normale variabilità tra individui, ma nelle malattie genetiche rare una sola di esse, o una coppia, può bastare a compromettere il funzionamento di una proteina e a provocare la patologia. Per riconoscerla il genetista deve valutare la sua posizione, che può cadere dentro un gene, in una zona che ne regola l’attività o in un tratto privo di effetti, l’alterazione che introduce e la compatibilità tra la funzione del gene coinvolto e i sintomi del paziente.

Quando queste valutazioni non portano a una conclusione, la variante resta classificata come di significato incerto e il percorso si arresta, con famiglie che possono attendere anni prima di dare un nome alla condizione di un proprio caro. Su questo passaggio, Carbon-X potrebbe incidere in modo concreto: la capacità di prevedere l’effetto di una variante e di motivare la previsione offre agli specialisti un’indicazione su quali ipotesi approfondire e su quali verifiche avviare, lasciando a loro la valutazione finale.

Strumenti come questo si aggiungono a un lavoro di ricerca scientifica che negli ultimi anni ha ampliato le possibilità di diagnosi e di trattamento per le malattie genetiche rare. I progressi raggiunti sono stati possibili anche grazie alle donazioni dei cittadini, che permette ai progetti di proseguire per tutto il tempo necessario ad arrivare a un risultato. Si tratta di un contributo che può essere corrisposto in diversi contesti, come per esempio per ricordare una persona cara scomparsa.

A tal proposito, è possibile approfondire cos’è e come funziona la donazione in memoria sul sito di Fondazione Telethon, ente del terzo settore che finanzia e conduce ricerca sulle malattie genetiche rare e a cui fa capo lo stesso TIGEM coinvolto nello sviluppo di Carbon-X. Dalla continuità di questi studi dipende anche la possibilità di trasformare strumenti promettenti in un aiuto quotidiano per i genetisti.

L’intelligenza artificiale nella prognosi e nella ricerca di nuove terapie

Lo sviluppo di Carbon-X è soltanto il più recente dei risultati ottenuti negli ultimi anni grazie all’intelligenza artificiale nello studio delle malattie genetiche rare. Le tecniche di apprendimento automatico vengono impiegate anche per affrontare la domanda che i pazienti rivolgono ai medici subito dopo la diagnosi, quella sull’evoluzione della malattia nel tempo.

Formulare una prognosi in questo ambito è particolarmente complesso, perché molte di queste condizioni alternano fasi di rapido peggioramento a periodi di stabilità e contano pochi casi su cui basare le previsioni. Gli algoritmi possono analizzare le immagini diagnostiche, come le risonanze magnetiche, e incrociarle con i dati clinici e genetici, estraendo informazioni che sfuggono all’osservazione diretta e che aiutano a stimare quali tessuti rischiano di essere coinvolti per primi. Una previsione più accurata può tradursi in controlli e interventi di riabilitazione calibrati sul singolo paziente.

Sul fronte delle terapie, l’intelligenza artificiale può invece contribuire allo sviluppo di nuovi farmaci lungo più direzioni. In diverse malattie genetiche rare l’organismo non produce, o produce in forma difettosa, un enzima necessario al metabolismo, e una delle strade di cura consiste nel fornirlo dall’esterno. Gli algoritmi possono aiutare a progettarne versioni più efficienti di quelle presenti in natura, oppure a individuare le condizioni in cui agiscono meglio. Un’altra applicazione riguarda il riposizionamento dei farmaci, cioè la ricerca di nuovi impieghi per molecole già approvate per altre indicazioni: analizzando grandi quantità di dati sugli effetti biologici dei medicinali esistenti, i modelli possono segnalare quelli potenzialmente utili per una patologia rara, con tempi di sviluppo che potrebbero risultare più brevi rispetto a quelli di una molecola nuova.

La possibilità di esaminare in poco tempo quantità di dati che un gruppo di ricercatori impiegherebbe anni ad analizzare apre quindi una prospettiva rilevante per le malattie genetiche rare, dove la scarsità di casi rende preziosa ogni informazione e dove uno strumento capace di metterla in relazione con le conoscenze già disponibili potrebbe accorciare l’attesa di risposte per pazienti e famiglie.