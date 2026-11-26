ROMA (ITALPRESS) – Accelerare il processo negoziale per porre fine alla guerra in Ucraina, scongiurare un’estensione del conflitto e proseguire nel rafforzamento delle capacità militari e industriali dell’Alleanza Atlantica. Sono i principali temi affrontati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dal segretario generale della Nato Mark Rutte nell’incontro a Mar-a-Lago, in Florida, definito “eccellente” nella dichiarazione congiunta diffusa dalla Casa Bianca. I due leader hanno indicato nella guerra russo-ucraina e nel conflitto in Iran i principali dossier del confronto, passando inoltre in rassegna i risultati conseguiti nei vertici alleati dell’Aia e di Ankara. Particolare attenzione è stata riservata al rischio di escalation sul fianco orientale della Nato.

Trump e Rutte hanno sottolineato la necessità che Mosca eviti azioni suscettibili di estendere il conflitto, deliberatamente o involontariamente, auspicando il conseguimento di una soluzione pacifica “nel più breve tempo possibile”. Sul piano delle capacità militari, i due leader hanno ribadito l’impegno a continuare ad aumentare la spesa per la difesa e gli investimenti nella base industriale, tanto negli Usa quanto negli altri Paesi dell’Alleanza.

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