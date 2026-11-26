LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Sono attesi oltre 1.500 partecipanti provenienti da più di 50 Paesi all’11 edizione del Mediterranean Tourism Forum, in programma questa settimana, che riunirà esponenti del settore per discutere di sviluppo sostenibile e dell’impatto del turismo nel lungo periodo. L’evento, della durata di quattro giorni, vedrà la partecipazione di oltre 100 relatori internazionali, tra operatori turistici, rappresentanti istituzionali, accademici, architetti, esperti di tecnologia, professionisti dei media, organizzazioni della società civile e personale dei servizi di emergenza. Il tema scelto per questa edizione è “Mediterranean SUN – Stewardship, Unity and Net Positive”. Al centro dei lavori vi sarà la necessità di superare il tradizionale parametro del numero di visitatori per misurare il successo di una destinazione, puntando su un modello turistico capace di generare benefici duraturi per le comunità locali, le imprese e l’ambiente. Tra i principali relatori figurano il ministro del Turismo della Giamaica, Edmund Bartlett, il futurologo belga Herman Konings, l’ex vicepresidente della Banca Mondiale Ismail Serageldin e Nico Mulder, noto per il suo lavoro sulla campagna di promozione turistica di Amsterdam. Il pubblico potrà partecipare gratuitamente al programma principale del forum, previsto oggi presso l’Hilton Malta, a St Julian’s.

La giornata si aprirà con una sessione plenaria, seguita da quattro laboratori paralleli, denominati “Action Labs”, dedicati alle principali sfide e opportunità del comparto turistico. Uno dei laboratori esaminerà come gli investimenti in architettura, arte e spazi pubblici possano contribuire a rafforzare l’attrattività di Malta come destinazione turistica.

Un’altra sessione riunirà rappresentanti delle forze di polizia e dei servizi di emergenza per affrontare i temi della sicurezza pubblica, della preparazione alle emergenze e dei rischi legati ai cambiamenti climatici. Ampio spazio sarà inoltre dedicato all’intelligenza artificiale nel settore dell’ospitalità. Datori di lavoro, rappresentanti dei lavoratori ed esperti tecnologici discuteranno delle possibili applicazioni dell’IA nelle attività di hotel e ristoranti. Il quarto laboratorio sarà incentrato sulla gastronomia e sul patrimonio culinario, con la partecipazione degli chef di fama internazionale Ian Kittichai, thailandese, e Lefteris Lazarou, greco. Il programma comprenderà anche conferenze di ricerca, competizioni studentesche, iniziative culturali e gruppi di lavoro incaricati di sviluppare progetti pilota e nuove partnership. L’evento è organizzato dalla Mediterranean Tourism Foundation e dalla Malta Hotels and Restaurants Association, in collaborazione con VisitMalta e altri soggetti del settore.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).