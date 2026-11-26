ROMA (ITALPRESS) – Oltre trenta imprese italiane partecipano alla ventesima edizione del Salon International du Bâtiment (SIB), in programma dal 25 al 29 novembre a El Jadida, in Marocco. Il Padiglione Italia, organizzato dall’Agenzia ICE, si estende su una superficie di 500 metri quadrati, triplicata rispetto alla precedente edizione, a testimonianza del crescente interesse delle imprese italiane per il mercato marocchino. L’Ambasciatore d’Italia in Marocco, Pasquale Salzano, ha partecipato ieri all’inaugurazione del Salone e del Padiglione Italia, visitando gli stand delle aziende italiane e confrontandosi con gli imprenditori sulle opportunità di sviluppo delle loro attività nel Paese. La manifestazione, posta sotto l’Alto Patronato del Re Mohammed VI, celebra quest’anno il quarantesimo anniversario dalla sua istituzione e rappresenta uno dei principali appuntamenti fieristici marocchini dedicati alla filiera delle costruzioni. La partecipazione italiana copre diversi segmenti del settore, dai macchinari per la prefabbricazione e la cantieristica ai materiali da costruzione e alle finiture architettoniche, fino alle tecnologie per l’automazione, la sicurezza e l’efficienza energetica degli edifici.

“Il Marocco sta investendo ingenti risorse nelle infrastrutture, nell’edilizia e nella trasformazione delle proprie città. I Mondiali di calcio del 2030 stanno accelerando un processo di sviluppo che va ben oltre quell’appuntamento. Per le imprese italiane, comprese quelle di piccole e medie dimensioni, si apre una prospettiva di crescita importante. La qualità delle nostre tecnologie e le competenze maturate dall’industria italiana nel settore delle costruzioni ci consentono di essere interlocutori qualificati del Marocco in questa fase del suo sviluppo. Il nostro impegno è accompagnare le imprese italiane e favorire la costruzione di rapporti commerciali e industriali duraturi con i partner marocchini”, ha dichiarato l’Ambasciatore Salzano. L’interscambio commerciale tra Italia e Marocco, che nel 2025 ha raggiunto 4,75 miliardi di euro, offre una solida base per ampliare ulteriormente la collaborazione economica e industriale tra i due Paesi. L’Ambasciata d’Italia a Rabat, in stretto raccordo con l’Agenzia ICE e gli altri attori del Sistema Italia, è impegnata a sostenere la presenza delle imprese italiane sul mercato marocchino e a facilitarne il dialogo con gli operatori economici e le istituzioni locali.

– foto Ambasciata d’Italia in Marocco –

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