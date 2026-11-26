MILANO (ITALPRESS) – Il primo ministro egiziano Mostafa Madbouly ha visitato questa mattina i feriti dell’incendio divampato sulla tangenziale, nella zona di Al-Warraq, a Imbaba, nel governatorato di Giza, per verificare le loro condizioni di salute e accertarsi dell’assistenza medica ricevuta. La visita è iniziata dall’ospedale specialistico di Sheikh Zayed. Secondo quanto riferito dalla presidenza del Consiglio dei ministri, il premier era accompagnato dal ministro della Salute e della Popolazione, Khaled Abdel Ghaffar, dalla ministra della Solidarietà sociale, Maya Morsi, dal governatore di Giza, Ahmed El-Ansary, e da una squadra della Mezzaluna Rossa egiziana. Nel corso della visita, il ministro della Salute ha illustrato le misure adottate dopo l’incidente, avvenuto alle 18:30 di mercoledì e che ha coinvolto un camion carico di prodotti petroliferi e diverse automobili. Le autorità competenti e la sala operativa per le emergenze sono state allertate immediatamente.

Abdel Ghaffar ha inoltre spiegato che, fin dalle prime fasi dell’emergenza, è stata attivata la sala operativa centrale del ministero, in coordinamento con gli organismi competenti nella gestione delle crisi. Sono state potenziate le équipe mediche e quelle di intervento rapido, assicurando la disponibilità di medicinali, materiali sanitari e sacche di sangue.

All’ospedale specialistico di Sheikh Zayed, Madbouly ha incontrato due dei feriti, informandosi sulle loro condizioni e sulle cure ricevute. Ha inoltre ascoltato il racconto di uno di loro, rimasto coinvolto nell’incidente mentre percorreva la tangenziale per rientrare nella propria città dopo aver terminato il lavoro a Sheikh Zayed.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).