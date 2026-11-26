TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Una delegazione del Governo di Unità Nazionale libico ha tenuto una serie di incontri a Washington con il Fondo Monetario Internazionale, il Dipartimento di Stato e la U.S.-Libya Business Association. In particolare, il colloquio con il FMI ha affrontato la duplicazione dei sistemi di compensazione bancaria, la liquidità e la stabilità del cambio del dinaro, discutendo l’unificazione dei pagamenti. Al Dipartimento di Stato, l’incontro con la vice assistente segretaria Anjana Mody ha riguardato la cybersecurity, avviando un percorso di cooperazione per proteggere le infrastrutture critiche. L’incontro con la USLBA ha infine esplorato gli investimenti americani nei settori petrolio, energia e infrastrutture, affrontando i progetti prioritari.

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