LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – L’Ambasciata d’Italia a Malta ha celebrato la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con l’inaugurazione di una panchina rossa nel giardino della Residenza dell’Ambasciatrice d’Italia, presso Villa Bel Air. Alla cerimonia, alla quale hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni maltesi e di organizzazioni della società civile, sono intervenute la Ministra maltese per l’Uguaglianza e i Diritti Civili, Rosianne Cutajar, e la Sovrintendente Sylvana Gafà, Responsabile dei Servizi dell’Agenzia per il Sostegno alle Vittime (Victim Support Agency). Simbolo ormai consolidato in Italia, la panchina rossa rende omaggio alla memoria delle donne vittime di femminicidio. La sua collocazione permanente nel giardino della Residenza vuole rappresentare un richiamo quotidiano all’importanza di riconoscere i segnali di abuso, prendere sul serio le richieste di aiuto e garantire protezione e sostegno.

“Una panchina è un luogo semplice, dove ci sediamo per riposare, parlare o trascorrere del tempo con qualcuno. Questa panchina ci invita a fermarci e a riflettere sulle donne alle quali la violenza ha sottratto anche questi momenti di quotidianità. Ricordarle significa assumersi la responsabilità di chi oggi vive nella paura, affinché ogni donna che chiede aiuto venga ascoltata e riceva il sostegno di cui ha bisogno”, ha dichiarato l’Ambasciatrice Valentina Setta. Nel suo intervento, l’Ambasciatrice ha richiamato le misure adottate dall’Italia negli ultimi anni per accelerare la risposta giudiziaria, intervenire prima che la violenza degeneri e migliorare l’accesso ai servizi di supporto. Ha inoltre sottolineato l’importanza dell’educazione al rispetto e di una stretta collaborazione tra istituzioni pubbliche, forze dell’ordine, servizi specializzati e organizzazioni della società civile. Nel corso della cerimonia, la Sovrintendente Sylvana Gafà ha illustrato il punto di vista della Victim Support Agency sul sostegno alle donne vittime di violenza.

La Ministra Rosianne Cutajar è intervenuta nel corso della cerimonia, che ha offerto a Italia e Malta un’importante occasione di confronto sulle strategie di prevenzione della violenza e di protezione delle donne, valorizzando al contempo il lavoro di quanti le aiutano a trovare sicurezza e a riconquistare la propria autonomia. “La violenza contro le donne non inizia sempre con l’abuso fisico. Può cominciare con comportamenti di controllo, gelosia, umiliazione, manipolazione o molestie, atteggiamenti che troppo spesso vengono giustificati o scambiati per manifestazioni d’amore. Dobbiamo imparare a riconoscere questi campanelli d’allarme e chiamare la violenza con il suo nome prima che degeneri. La panchina rossa che inauguriamo oggi è un simbolo di memoria, ma deve essere anche un simbolo di azione e della responsabilità collettiva che abbiamo nel proteggere le donne che potrebbero essere ancora in pericolo. Il nostro messaggio deve essere chiaro: la violenza contro le donne non deve mai essere accettata, giustificata o ignorata”, ha dichiarato la Ministra Cutajar. L’inaugurazione della panchina rossa a Villa Bel Air rappresenta un impegno duraturo dell’Ambasciata d’Italia nella sensibilizzazione sul tema della violenza di genere e nella promozione di una cultura del rispetto, dell’uguaglianza e della solidarietà. Con questa iniziativa, Italia e Malta riaffermano la volontà comune di garantire che nessuna donna vittima di violenza resti inascoltata o priva di sostegno.

– foto Ambasciata d’Italia a La Valletta –

(ITALPRESS).