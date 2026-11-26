PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina accoglie con favore la decisione dell’Unione europea (UE) di rimuovere un’azienda cinese dall’elenco delle entità soggette a controlli sulle esportazioni in relazione alla Russia, ha dichiarato oggi un portavoce del ministero del Commercio.

Il portavoce ha rilasciato queste dichiarazioni in risposta a una domanda della stampa in merito all’annuncio, diffuso dall’UE in precedenza nella giornata di oggi, secondo cui la Yusha Group Co., Ltd. era stata rimossa dall’elenco.

La revoca delle sanzioni nei confronti dell’azienda cinese contribuirà a creare un ambiente favorevole alla normale cooperazione tra le imprese delle due parti, ha dichiarato il portavoce, auspicando che l’UE rimuova altre aziende cinesi dal proprio elenco delle sanzioni.

La Cina ha ricevuto di recente richieste scritte da parte di alcune imprese dell’UE che chiedono di essere rimosse dall’elenco cinese delle entità soggette a controlli sulle esportazioni. Al momento le autorità cinesi stanno valutando le richieste e svolgendo le procedure di riesame, ha aggiunto il portavoce.

(ITALPRESS).