CAGLIARI (ITALPRESS) – Con 327 posti letto realizzati negli Ospedali di Comunità, la Sardegna si colloca tra le quattro migliori regioni italiane. È quanto emerge dall’ottavo monitoraggio AGENAS sull’attuazione del DM 77, presentato ieri al Ministero della Salute nel corso dell’incontro “La sanità territoriale, dai dati ai servizi: presente e futuro di Case e Ospedali della Comunità”, alla presenza del Ministro Orazio Schillaci e del Direttore Generale di Agenas Angelo Tanese. I dati aggiornati confermano il significativo avanzamento del programma regionale di potenziamento dell’assistenza territoriale, con il superamento, in entrambi i casi, dei target inizialmente assegnati alla Sardegna nell’ambito della Missione 6 del PNRR. Delle 76 Case della Comunità previste dall’attuale programmazione regionale, 68 sono state avviate, a fronte di un obiettivo iniziale PNRR di 50 strutture, superato dunque del 36%. Per quanto riguarda gli Ospedali di Comunità, sono 19 quelli attivati sui 22 complessivamente programmati dalla Regione, a fronte dei 13 previsti dal target PNRR, con un incremento di oltre il 46%.

“Il dato che emerge dal monitoraggio AGENAS evidenzia il lavoro che stiamo portando avanti per rafforzare la sanità territoriale in Sardegna”, dichiara la presidente della Regione e assessora della Sanità, Alessandra Todde. “Abbiamo scelto di andare oltre gli obiettivi inizialmente fissati dal PNRR perché riteniamo che, in una regione come la nostra, caratterizzata da una popolazione che invecchia, da una bassa densità abitativa e da una forte dispersione territoriale, sia fondamentale garantire ai cittadini un’assistenza più vicina ai luoghi in cui vivono. Il fatto che oggi la Sardegna figuri tra le prime quattro regioni italiane per posti letto realizzati negli Ospedali di Comunità è un risultato importante, frutto del lavoro condiviso tra la Regione e le aziende sanitarie”. Le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità rappresentano due elementi centrali della riorganizzazione dell’assistenza territoriale. Le prime sono destinate a garantire un punto di accesso ai servizi sanitari e sociosanitari, favorendo l’integrazione tra medicina generale, assistenza infermieristica e specialistica. Gli Ospedali di Comunità rispondono invece alle esigenze assistenziali dei pazienti che non necessitano di un ricovero ospedaliero per acuti, ma le cui condizioni cliniche non consentono ancora un rientro al domicilio o un’adeguata assistenza domiciliare. La sfida ora è quella di rendere pienamente operative tutte le strutture programmate, garantendo il personale, l’integrazione tra i professionisti e la continuità dei percorsi assistenziali.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

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