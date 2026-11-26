ROMA (ITALPRESS) – Cinque persone sono rimaste uccise e altre tre ferite in un attacco di droni nella regione di Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucraina. Lo ha reso noto il governatore regionale insediato dalla Russia, Evgeny Balitsky. “A seguito di un attacco di droni nemici contro un parcheggio, cinque persone sono state uccise e altre tre sono rimaste ferite nella località di Vessioloye”, ha scritto Balitsky su Telegram.

In un bombardamento russo 4 persone sono rimaste uccise e 6 ferite nella zona di Kharkiv. Due persone sono rimaste uccise in un attacco contro un edificio residenziale nel quartiere di Novobavarsky, mentre a Zlatopil due persone sono morte sulla strada vicino al villaggio di Dovzhyk. Lo ha reso noto su Telegram Oleh Synehoubov, capo dell’amministrazione militare dell’omonima regione.

– foto di repertorio IPA Agency –

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