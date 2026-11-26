BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – In occasione della visita della Vicepresidente di Confindustria per l’Export e l’Attrazione degli Investimenti, Barbara Cimmino, Confindustria Romania ha organizzato, presso la Residenza dell’Ambasciatrice d’Italia a Bucarest, una Tavola Rotonda di confronto dedicata all’operatività e alle opportunità di sviluppo delle imprese italiane in Romania, per rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi. È stato un momento di confronto diretto per condividere esperienze, esigenze e prospettive, approfondire le opportunità e le criticità dell’imprenditoria nel mercato locale e riflettere su come rafforzare ulteriormente le relazioni economiche tra l’Italia e la Romania. Oltre alla Vicepresidente Barbara Cimmino, all’incontro sono intervenuti Laura Aghilarre, l’Ambasciatrice d’Italia in Romania, Alessandra Capobianco, la Direttrice dell’Ufficio di Bucarest dell’ICE, Patrizio dei Tos, Presidente di Confindustria Est Europa, Andrea Allocco, Presidente di Confindustria Romania e Vicepresidente della Federazione F.P.I.A.R, in un confronto volto a valorizzare il dialogo tra imprese e istituzioni e a individuare nuove modalità per sostenere e sviluppare la presenza italiana nel Paese.

Ai lavori hanno preso parte anche Giulio Bertola – Presidente della Federazione F.P.I.A.R. e Vicepresidente Vicario di Confindustria Est Europa, Nunziante Coraggio – Presidente Confindustria Bulgaria, Francesca Pasquarelli – Affari Internazionali, Senior Professional Est Europa di Confindustria e Irena Brajovic – Direttrice Confindustria Est Europa.

L’incontro ha riunito rappresentanti delle imprese e delle istituzioni per approfondire le opportunità di sviluppo delle aziende italiane presenti sul mercato romeno, favorendo un confronto diretto sulle esperienze, le esigenze e le prospettive dell’imprenditoria italiana nel Paese. Al centro del dibattito ci sono state le opportunità e le criticità legate all’attività d’impresa in Romania, con particolare attenzione agli strumenti e alle iniziative che possono sostenere la presenza economica italiana e rafforzare le collaborazioni tra i due Paesi.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione per valorizzare il ruolo delle imprese italiane in Romania e consolidare le relazioni economiche bilaterali, in una prospettiva di collaborazione sempre più stretta tra Italia e l’area mitteleuropea.

– foto ufficio stampa Confindustria Romania –

(ITALPRESS).