ROMA (ITALPRESS) – “Oggi i nostri droni hanno colpito un aeroporto militare russo. Proprio l’aeroporto da cui gli aerei russi decollano per distruggere vite in Ucraina. Stiamo ora verificando l’entità esatta dei danni. Continueremo a rispondere: gli aerei russi, le navi da guerra russe e le imbarcazioni che trasportano armi russe sono tutti obiettivi legittimi per noi”. Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post su X.

– Foto Ipa Agency –

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