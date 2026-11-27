di Stefano Vaccara

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – A New York, come nel Nord-Est degli Stati Uniti, si è appena celebrata la festa del Thanksgiving sotto una tempesta di vento e pioggia. I bambini, per la prima volta, non hanno potuto assistere alla parata di Manhattan con i palloni gonfiati, ma chissà che non sia anche il simbolo di quello che sta avvenendo in America: una ventata destinata a spazzare via tutti i palloni gonfiati del trumpismo in tutte le sue manifestazioni, dalla politica all’economia.

Lo scandalo Nvidia si sta rivelando la madre di tutti gli scandali della presidenza Trump, quello che potrebbe davvero portare all’impeachment e persino alla sua rimozione dalla Casa Bianca. Donald Trump e il suo vicepresidente JD Vance sembrano non aver ancora capito che l’America di oggi non è più quella del novembre 2024, che riportò alla Casa Bianca l’uomo che provocò l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021.

Lo dimostra il modo con cui hanno fatto pressione sul consiglio di amministrazione di Nvidia affinché restituisse a Jensen Huang la guida del colosso dell’intelligenza artificiale, quando appena pochi giorni prima quello stesso consiglio aveva categoricamente escluso il suo ritorno. Trump se n’è persino vantato in diretta sulla CNBC: “Ho fatto io l’accordo”. Qui l’infedeltà coniugale c’entra poco o nulla.

Si tratta di sicurezza nazionale, di sospetta corruzione ai massimi livelli del governo americano e di interessi finanziari personali potenzialmente anteposti a quelli della nazione. Secondo le inchieste del New York Times, Trump era stato informato almeno due volte dei rischi derivanti dalla relazione di Huang con una donna sospettata di lavorare per l’intelligence cinese, dirigente di una società di Singapore attraverso la quale sarebbero arrivati in Cina chip americani sottoposti a restrizioni. Non è stato ancora accertato che Huang abbia consapevolmente partecipato a operazioni di spionaggio e Pechino nega le accuse.

Anne Applebaum, sull’Atlantic, ci ricorda però che componenti Nvidia sono stati ritrovati persino nei droni e nei missili russi utilizzati contro l’Ucraina. Quanto agli interessi personali, secondo le stime ricavate dalle dichiarazioni finanziarie presidenziali, Trump potrebbe aver guadagnato milioni di dollari dal rialzo delle azioni Nvidia, salite di oltre il 30% lunedì. Chi sapeva in anticipo del ritorno di Huang? Chi ha comprato azioni prima dell’annuncio?

Martedì Huang sarà interrogato a porte chiuse da tre commissioni della Camera e giovedì testimonierà pubblicamente al Senato. Ad aspettarlo non ci saranno soltanto democratici. Persino il repubblicano Tom Cotton, presidente della commissione Intelligence del Senato e considerato fino a poche settimane fa tra i fedelissimi del presidente, ha già avvertito che siamo soltanto alla punta dell’iceberg.

Trump sostiene che sia già stata condotta un’indagine approfondita e che non sia stato trovato nulla, Vance assicura che Huang non è sotto inchiesta, mentre l’Attorney General Todd Blanche si rifiuta persino di chiarire se un’indagine ci sia stata. Insomma, ancora il pirandelliano “Così è (se vi pare)”!

Questa volta, però, nessuno ci casca: come dare credibilità alle dichiarazioni di un’amministrazione che si contraddice? Da gennaio il Dipartimento di Giustizia dovrà fare i conti con un Congresso che difficilmente gli permetterà di continuare a fare da scudo al presidente, come abbiamo visto nella gestione degli Epstein files. C’è una parola inglese che per generazioni è stata motivo di orgoglio per gli americani: accountability. Significa dover rispondere delle proprie azioni.

In altre parole, chi sbaglia paga. Con il trumpismo l’America rischiava di diventare il Paese dove, invece, più sei potente, più puoi violare le regole e persino arricchirti grazie alle tue trasgressioni. Come osserva, intervenendo sul caso Nvidia, l’ormai popolarissima storica del Boston College Heather Cox Richardson, capace di attirare milioni di follower sui suoi canali social, a essere minacciata è la stessa idea del libero mercato.

Perché senza accountability non solo non funzionano più la democrazia e lo Stato di diritto, ma alla lunga non funziona più neanche il capitalismo. La ricchezza generata da Wall Street si fonda sulla fiducia nelle regole, non sull’arbitrio dell’inquilino della Casa Bianca. È forse questa consapevolezza la vera novità politica dell’America uscita dalle storiche elezioni di midterm di poche settimane fa.

Questo dietrofront rispetto al trumpismo potrebbe riaccendere la speranza anche tra gli alleati americani in Europa e in Asia. Come scrive Serge Schmemann sul New York Times, sarebbe prematuro dare per morto l’Occidente e considerare il trumpismo una trasformazione irreversibile dell’America.

La fiducia tradita non si recupera certo con un’elezione, ma si recupera dimostrando che nessuno è al di sopra della legge, neppure il presidente degli Stati Uniti.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)