MILANO (ITALPRESS) – È stata presentata a Milano la Fondazione Soffierà ETS, il progetto sociale promosso dal rapper Tedua, all’anagrafe Mario Molinari, insieme alla madre Elena Solinas, presidente della fondazione, e al fratello Gabriele Solinas, vicepresidente.

Nel corso della serata inaugurale i tre fondatori hanno illustrato le finalità di un’iniziativa nata dalla loro storia familiare per sostenere le persone in condizioni di vulnerabilità, con particolare attenzione a donne e minori in difficoltà.

La fondazione si occupa del contrasto alla povertà educativa e alle disuguaglianze sociali, attraverso attività di formazione e sostegno al raggiungimento dell’autonomia economica. Tra gli strumenti di inclusione sociale figurano anche le attività artistiche e sportive.

Il progetto, annunciato lo scorso giugno in occasione del concerto di Tedua a San Siro, prende il nome da un brano del rapper contenuto nell’album “La Divina Commedia”.

-foto eb/Italpress-

(ITALPRESS).

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