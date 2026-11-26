JINAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un dirigente (a sinistra) presenta alcune tute da sci in un’azienda di abbigliamento nella contea di Jiaxiang, nella città di Jining, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 25 novembre 2026. La contea ha sviluppato una filiera integrata dell’abbigliamento per gli sport invernali, ampliando la produzione dai guanti da sci a una gamma completa di capi. Con prodotti esportati in oltre 60 Paesi e regioni, il settore genera un valore annuo della produzione di circa 2,5 miliardi di yuan (circa 380 milioni di dollari statunitensi) e dà lavoro a quasi 50.000 persone.

-Foto Xinhua-

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