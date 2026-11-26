LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La Commissione europea ha avvertito che il piano di bilancio del governo di Malta rischia di non rispettare i limiti Ue alla crescita della spesa pubblica, invitando il governo ad adottare le misure necessarie per correggere la situazione. L’esecutivo comunitario ha evidenziato come l’aumento previsto della spesa possa compromettere il raggiungimento degli obiettivi fiscali di medio termine del Paese. Malta aveva presentato il proprio Documento programmatico di bilancio il 15 ottobre, undici giorni prima della presentazione della manovra finanziaria. Il piano conferma l’intenzione del governo di mantenere i costosi sussidi energetici e proseguire la riforma dell’imposizione fiscale a favore dei genitori. Non contiene tuttavia alcun riferimento al cosiddetto “super bonus” da 1.000 euro annui, una misura che dovrebbe comportare una spesa pubblica di circa 200 milioni di euro all’anno.

Il provvedimento è invece menzionato nelle previsioni economiche d’autunno 2026 della Commissione europea, pubblicate la scorsa settimana. Secondo le stime di Bruxelles, la spesa netta di Malta è destinata ad aumentare del 10,2% nel 2026 e del 6,3% nel 2027, superando in entrambi gli anni il limite massimo del 5,8% raccomandato dal Consiglio dell’Unione europea.

La Commissione prevede che il deficit pubblico maltese si attesti al 2,8% del Pil nel 2026, nel 2027 e nel 2028, rimanendo quindi al di sotto della soglia del 3% stabilita dalle regole europee. Bruxelles ha tuttavia espresso preoccupazione per il mancato calo del disavanzo, nonostante la forte crescita economica e l’incremento delle entrate pubbliche. “Nonostante la forte crescita delle entrate pubbliche, favorita da condizioni economiche favorevoli e da misure discrezionali sul fronte delle entrate, il deficit non è destinato a diminuire a causa della persistente elevata crescita della spesa pubblica”, si legge nel parere.

La Commissione ritiene che il piano di bilancio maltese presenti un rischio di “significativa non conformità” rispetto al limite massimo di crescita della spesa netta previsto dalla raccomandazione del Consiglio sul piano di medio termine. Secondo Bruxelles, il mancato rispetto di tali indicazioni potrebbe compromettere il conseguimento degli obiettivi fissati da Malta in materia di deficit e debito pubblico.

La Commissione ha quindi invitato il governo maltese ad adottare, nell’ambito del processo nazionale di bilancio, le misure necessarie affinché la politica fiscale del 2027 risulti in linea con le raccomandazioni del Consiglio Ue.

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