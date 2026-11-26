Le abitudini di cura maschile cambiano, ma alcuni gesti resistono al passare del tempo. Accanto ai prodotti pronti all’uso e alle soluzioni pensate per chi ha fretta, la rasatura tradizionale conserva un fascino particolare. Pennello, sapone e preparazione accurata del viso richiamano un modo di radersi che richiede qualche minuto in più, ma permette di prestare attenzione a ogni passaggio. Proprio a questa tradizione è legato Proraso, leader italiano nella produzione di prodotti che accompagnano ogni fase della rasatura, dalla preparazione fino al dopobarba.

La cura maschile tra nuove abitudini e tradizione

La cura dell’aspetto personale occupa uno spazio importante nelle abitudini di molti uomini. A confermarlo è una ricerca di settore ripresa dal quotidiano la Repubblica nell’ottobre 2026: il 30,5% dei 1.138 uomini intervistati indica la cura di barba e capelli tra le principali priorità di spesa, mentre l’86% dedica alla propria routine quotidiana non più di dieci minuti*.

Il dato racconta un rapporto interessante con il tempo: si attribuisce importanza alla cura personale, ma spesso si cerca di conciliarla con gli impegni della giornata.

La rasatura tradizionale propone un approccio differente. Non significa necessariamente tornare al rasoio a mano libera, che richiede esperienza e particolare attenzione. Anche un rasoio di sicurezza può accompagnarsi all’utilizzo del pennello e del sapone, recuperando alcuni gesti tipici delle barberie.

Per qualcuno è una consuetudine mai abbandonata; per altri, un modo per dedicare maggiore attenzione a un’attività altrimenti svolta in pochi minuti.

Preparare il viso prima di utilizzare il rasoio

Uno degli aspetti caratteristici della rasatura tradizionale è l’importanza attribuita alla preparazione. Inumidire il viso con acqua tiepida aiuta ad ammorbidire i peli, rendendo più agevole il successivo passaggio della lama.

Si può utilizzare anche una crema prebarba, da massaggiare sulla pelle umida senza risciacquarla prima di procedere. Non va confusa con il prodotto destinato a formare la schiuma: le due preparazioni svolgono funzioni differenti.

Entra poi in scena il pennello. Il sapone da barba, lavorato con acqua attraverso movimenti circolari, forma una schiuma da distribuire sul viso. È un’operazione che richiede un po’ di pratica, soprattutto per trovare la giusta quantità d’acqua e ottenere una consistenza adatta.

La scelta del sapone dipende anche dalle caratteristiche della pelle e della barba. Chi tende ad arrossarsi facilmente, per esempio, può orientarsi verso formulazioni specifiche per pelli sensibili.

Il passaggio della lama e le attenzioni dopo la rasatura

Preparato il viso, arriva il momento del rasoio. Conviene iniziare seguendo la direzione di crescita dei peli, evitando di esercitare una pressione eccessiva. Anche ripassare più volte sulla stessa zona può favorire arrossamenti e fastidi, specialmente sulle pelli delicate.

La precisione non dipende soltanto dallo strumento utilizzato. Contano la calma, la conoscenza delle caratteristiche della propria barba e la capacità di riconoscere le zone più sensibili.

Una volta terminata la rasatura, è opportuno risciacquare il viso e asciugarlo tamponando, senza strofinare. Un balsamo dopobarba può contribuire a mantenere la pelle morbida; chi preferisce una lozione dovrebbe invece controllarne la composizione, soprattutto in presenza di sensibilità all’alcol.

La rasatura tradizionale non richiede necessariamente una lunga serie di prodotti. Il suo tratto distintivo è piuttosto l’attenzione riservata ai singoli gesti, dalla preparazione del viso fino alle cure successive.

Fonte dei dati: * la Repubblica, Cura di barba e capelli tra le spese più importanti per gli italiani, 8 ottobre 2026 (indagine Barberino’s, agosto 2026).