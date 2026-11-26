ROMA (ITALPRESS) – “Condivido con l’Aula una notizia che riguarda due cittadini italiani che lavoravano in Kuwait. Con l’Unità di crisi e l’ambasciata e il ministero della Difesa stiamo seguendo gli ultimi sviluppi dell’incidente che ha coinvolto i nostri due connazionali. Intorno alle 14 di oggi, alcuni droni di provenienza iraniana hanno preso di mira installazioni militari kuwaitiana, tra queste anche una stazione di rilevamento della difesa antiaerea in cui stavano operando i due tecnici italiani. C’è stata una forte esplosione e purtroppo i nostri connazionali sono deceduti. L’ambasciata si è immediatamente attivata per le verifiche e per informare le famiglie. A nome del governo voglio esprimere vicinanza alle famiglie delle vittime”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso del question time in Senato.

CORDOGLIO DEL PREMIER MELONI

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha appreso nel corso dei lavori del Consiglio europeo la notizia della tragica morte dei due cittadini italiani nell’attacco avvenuto in Kuwait. La premier esprime, a nome proprio e del Governo, profondo cordoglio e rivolge le più sentite condoglianze ai familiari delle vittime, manifestando la propria vicinanza a tutte le persone coinvolte nell’attacco e alle loro famiglie.

FARNESINA, I DUE ITALIANI MORTI ERANO TECNICI DELLA RHEINMETALL

Il ministero degli Affari Esteri sta seguendo con l’Ambasciata d’Italia in Kuwait l’esplosione avvenuta a seguito di un attacco di droni. L’esplosione ha interessato un sito presso il quale erano impiegati due tecnici italiani della società Rheinmetall Italia, impegnati nelle operazioni di manutenzione delle antenne di rilevamento del sistema di difesa antiaerea Skyguard in dotazione alle forze armate kuwaitiane. Entrambi i connazionali sono deceduti. Il ministro Tajani ne segue la situazione e esprime il suo cordoglio alle famiglie. L’ambasciata d’Italia in Kuwait è in costante contatto con le autorità locali per seguire gli sviluppi della situazione e per assicurare le necessarie informazioni alle famiglie dei connazionali.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).