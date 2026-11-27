La trasformazione digitale e la sostenibilità ambientale continuano a occupare un posto centrale nelle strategie delle imprese italiane, ma la disponibilità a investire non sempre coincide con la capacità di realizzare i progetti. Secondo una rilevazione di Unioncamere, realizzata insieme all’Area Studi di Mediobanca e al Centro Studi Tagliacarne e ripresa da Italpress nel settembre 2026, il 76% delle medie imprese prevede investimenti nel digitale tra il 2026 e il 2028, mentre il 73% punta sulla transizione green.

Le intenzioni si confrontano tuttavia con ostacoli significativi: il 41,2% delle aziende segnala costi iniziali elevati, il 34% l’incertezza normativa e il 25,3% la carenza di competenze interne e manageriali. Il tema non riguarda quindi soltanto l’accesso alle tecnologie o alle risorse finanziarie, ma anche la capacità delle organizzazioni di pianificare, coordinare e valutare gli investimenti, trasformando gli obiettivi strategici in cambiamenti effettivi.

Dall’annuncio dell’investimento alla sua realizzazione

Stanziare un budget per digitalizzare un processo produttivo o ridurre i consumi energetici rappresenta soltanto il primo passaggio di un percorso più articolato. La reale efficacia dell’intervento dipende dalla definizione delle priorità, dalla disponibilità delle risorse e dalla capacità di rispettare i tempi previsti.

Un progetto di automazione industriale, per esempio, richiede non soltanto l’acquisto di nuovi macchinari, ma anche l’integrazione con i sistemi informativi esistenti, la formazione degli operatori e il coordinamento dei fornitori. Analogamente, un investimento per migliorare l’efficienza energetica deve considerare le caratteristiche degli impianti, i costi di gestione e i tempi di recupero del capitale.

La gestione dei progetti assume quindi un ruolo determinante. Occorre individuare responsabilità precise, stabilire scadenze realistiche e predisporre indicatori di performance che consentano di verificare i progressi.

Questa impostazione permette anche di correggere eventuali criticità durante l’attuazione, evitando che ritardi, costi imprevisti o problemi organizzativi compromettano i benefici attesi. La scelta tecnologica rimane fondamentale, ma da sola non garantisce il raggiungimento degli obiettivi.

Quando le funzioni aziendali devono dialogare

La trasformazione digitale e quella ambientale coinvolgono competenze distribuite tra diverse aree dell’organizzazione. Un intervento sulla logistica, per esempio, può richiedere la collaborazione tra responsabili delle operations, amministrazione, sistemi informativi e sostenibilità.

L’introduzione di un software per ottimizzare i trasporti può migliorare la pianificazione delle consegne, ridurre i chilometri percorsi e contenere i consumi di carburante. Per valutare correttamente i risultati servono però dati operativi affidabili, analisi dei costi e criteri condivisi per misurare gli effetti ambientali.

Anche la funzione finance deve partecipare alle decisioni, verificando la sostenibilità economica degli investimenti e il rapporto tra risorse impiegate e benefici attesi. Parallelamente, le risorse umane possono contribuire alla gestione del cambiamento organizzativo, accompagnando i dipendenti nell’adozione di nuove procedure.

La necessità di collaborazione emerge anche dalla ricerca del Centro Studi Tagliacarne: il 73,9% delle medie imprese ricorre a consulenti esterni per sostenere l’innovazione, mentre il 53,3% coinvolge fornitori e clienti. Si tratta di un’apertura verso competenze esterne che richiede comunque un adeguato presidio decisionale interno.

Competenze tecniche e competenze decisionali

Saper utilizzare una piattaforma digitale o interpretare un indicatore ambientale non equivale necessariamente a possedere le capacità richieste per governare un investimento complesso.

Le competenze tecniche permettono di utilizzare strumenti, gestire dati e applicare metodologie specialistiche. Le competenze manageriali, invece, servono a individuare le priorità, confrontare alternative, distribuire le risorse e valutare le conseguenze economiche e organizzative delle decisioni.

Un responsabile aziendale può non conoscere ogni dettaglio di un sistema di intelligenza artificiale, ma deve comprenderne le potenzialità, i limiti e le implicazioni per i processi produttivi. La capacità di collegare conoscenze specialistiche e visione strategica diventa così una condizione essenziale per orientare l’innovazione.

Quali percorsi per manager e professionisti già attivi

La carenza di competenze evidenziata dall’indagine Unioncamere richiama l’attenzione sulla necessità di aggiornare le professionalità già presenti nelle organizzazioni. Le imprese possono intervenire attraverso programmi di formazione interna, affiancamento tra funzioni e partecipazione a progetti trasversali, favorendo la circolazione delle conoscenze.

Per manager e professionisti con responsabilità crescenti, un’ulteriore possibilità è rappresentata dai percorsi di formazione manageriale avanzata, che consentono di approfondire strategia aziendale, finanza, organizzazione e capacità decisionali.

In questo ambito si collocano anche gli MBA di SDA Bocconi , con programmi rivolti a professionisti e manager che intendono ampliare le proprie competenze gestionali e sviluppare una visione integrata delle diverse funzioni aziendali.

L’obiettivo della formazione non consiste necessariamente nell’acquisire ulteriori conoscenze tecnologiche, ma nel rafforzare la capacità di interpretare scenari complessi, valutare gli investimenti e coordinare persone con specializzazioni differenti.

Anche l’esperienza diretta mantiene un ruolo centrale. Partecipare a gruppi di lavoro interdisciplinari, seguire progetti di innovazione o assumere responsabilità su iniziative di miglioramento può contribuire a sviluppare competenze difficilmente acquisibili attraverso la sola formazione teorica.

La combinazione tra aggiornamento strutturato ed esperienza professionale permette inoltre di collegare l’apprendimento alle esigenze concrete dell’impresa, rendendo più efficace il trasferimento delle competenze nella gestione quotidiana.

Dalla trasformazione digitale e green ai risultati concreti

Le prospettive di investimento delle medie imprese italiane confermano un orientamento favorevole all’innovazione, pur mostrando una certa prudenza rispetto al passato. Secondo il Centro Studi Tagliacarne, nel triennio precedente la propensione a investire riguardava l’84% delle medie imprese per il digitale e il 77% per il green, percentuali superiori a quelle previste per il periodo 2026-2028.

Resta significativo l’interesse verso la decarbonizzazione: il 41% delle medie imprese prevede investimenti in tecnologie per la transizione verde e la riduzione delle emissioni, contro il 39,8% del triennio precedente.

Il successo di queste iniziative dovrà però essere valutato attraverso risultati verificabili. Per la digitalizzazione potranno essere considerati l’aumento della produttività, la riduzione degli errori, la qualità dei servizi e il miglioramento dei tempi operativi. Per gli investimenti ambientali, invece, assumeranno rilievo il contenimento dei consumi energetici, la riduzione delle emissioni e l’impiego più efficiente delle risorse.

Misurare tali effetti richiede dati attendibili, obiettivi iniziali ben definiti e verifiche periodiche. Senza questi elementi, anche un investimento tecnologicamente avanzato rischia di produrre benefici inferiori alle aspettative.

La sfida per le imprese italiane consiste dunque nel passare dalla semplice adozione di nuove soluzioni alla gestione integrata della trasformazione. Coordinare risorse economiche, competenze professionali e processi organizzativi significa creare le condizioni affinché digitale e sostenibilità diventino strumenti concreti di competitività, efficienza e crescita nel medio e lungo periodo.