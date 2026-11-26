ROMA (ITALPRESS) – “Con ultimatum di questo tipo è molto difficile aspirare al ruolo di mediatori o di partecipanti ai negoziati per una soluzione del conflitto. Questo, probabilmente, dimostra ancora una volta quanto siano fondati i nostri timori sulla capacità degli europei di assumere una posizione costruttiva e di contribuire in qualche modo al processo di pace”. Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta Interfax, dopo che ieri la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, aveva detto che la Ue parteciperà al prossimo round di negoziati. Quanto alla richiesta di una tregua nel settore energetico, Peskov ha ribadito che “la Russia non deve nulla a nessuno. La Russia deve garantire i propri interessi nazionali”.

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