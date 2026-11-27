TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il ministro degli Affari Esteri libico incaricato, Al-Taher Al-Baour, ha ricevuto una telefonata dal ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha. Secondo quanto dichiarato dal Ministero degli Affari Esteri libico in un comunicato ufficiale, il colloquio ha affrontato le relazioni bilaterali e gli sviluppi regionali.

Sybiha ha ribadito il rispetto di Kiev per la sovranità e l’unità della Libia, esprimendo le condoglianze per le vittime dell’incidente al porto di Bengasi, città costiera nell’est del Paese. Il ministro ha inoltre affermato che l’Ucraina non accetta che la Libia diventi parte di un conflitto o un teatro per lo spostamento degli scontri.

Ha infine sottolineato il sostegno alla pace nel Mediterraneo, citando le sfide interne ucraine, mentre entrambe le parti hanno concordato di continuare il coordinamento bilaterale.

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(ITALPRESS).