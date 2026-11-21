SHUANGYASHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto scattata da un drone il 21 novembre 2026 mostra il paesaggio ricoperto di galaverna nel Parco forestale nazionale di Qixingshan, nella contea di Jixian, nella città di Shuangyashan, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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