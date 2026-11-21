ROMA (ITALPRESS) – Notte di attacchi russi all’Ucraina. Un raid a Kryvyi Rih ha causato 2 morti e 52 feriti, tra cui quattro bambini. “La Russia ha attaccato Kryvyi Rih due volte nel giro di un’ora: prima con missili, poi con un drone. In entrambi i casi ha colpito un’area residenziale, in mezzo alle case delle persone”, ha scritto su X il primo ministro ucraino Sergii Koretskyi. Nella stessa città per un attacco si è incendiata un’azienda industriale. Colpito un asilo a Zaporizhzhia.

A Kiev colpiti alcuni edifici residenziali. Le forze russe hanno sferrato attacchi contro infrastrutture energetiche e imbarcazioni utilizzate a supporto delle operazioni dell’esercito ucraino, ha reso noto il Ministero della Difesa russo. Lo riporta la Tass, secondo cui un cargo civile sarebbe stato colpito mentre era in transito marittimo nelle vicinanze di Odessa, trasportando merci a doppio uso destinate a rifornire le forze armate ucraine. La Russia, secondo quanto riferito dall’Aeronautica militare ucraina, avrebbe lanciato contro l’Ucraina 80 missili da crociera e fino a 20 missili balistici.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).