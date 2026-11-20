TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – L’Ambasciata d’Italia in Libia e il Desk ICE di Tripoli hanno inaugurato l’undicesima edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo presso Dar Abdallah Crista, nel cuore del centro storico della capitale libica.

L’evento, realizzato con il sostegno del Sindaco di Tripoli e dell’Amministrazione della Città Vecchia, è dedicato quest’anno al tema “Cucina italiana patrimonio UNESCO: territori e filiere d’eccellenza”, un’occasione per valorizzare le tradizioni e le competenze che rendono unica la gastronomia italiana nel mondo.

La Settimana della Cucina si configura come un appuntamento chiave per presentare in modo sinergico la cultura gastronomica, le imprese del settore agroalimentare e l’offerta formativa professionale italiana. In Libia, l’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno per lo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali, considerando che il settore agroalimentare riveste un ruolo significativo nelle esportazioni italiane verso il mercato libico. L’obiettivo è favorire rapporti continuativi tra imprese, importatori e operatori locali, accompagnando le aziende nella ricerca di nuove opportunità commerciali.

Il programma della due giorni, previsto per il 20 e 21 novembre, prevede un ricco calendario di attività. I partecipanti potranno visitare un mercato italiano con degustazioni di prodotti tipici e una mostra fotografica, oltre a prendere parte a una masterclass e a una gara culinaria.

Un focus particolare è dedicato alla formazione dei giovani: il contest, rivolto a cittadini libici tra i 18 e i 30 anni che studiano o lavorano nella ristorazione, vedrà sfidarsi domani quattro finalisti nella preparazione di una ricetta. Le attività sono arricchite dalla collaborazione di ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, e dagli chef Martina Dodeci e Rushan Xhafaj. Un premio di grande valore attende il vincitore della competizione: la partecipazione all’Italian Pasta Program, un corso intensivo di tre settimane presso ALMA nel luglio 2027, con viaggio aereo e alloggio inclusi, a cui seguirà uno stage formativo di due mesi. Un’opportunità concreta per i giovani libici di qualificarsi professionalmente nel settore della ristorazione.

L’Ambasciata ha infine espresso gratitudine al Desk ICE, agli sponsor ENI e Inoltra, e a tutti i partner che hanno collaborato all’organizzazione, auspicando che queste giornate possano rafforzare ulteriormente la collaborazione tra Italia e Libia nel settore agroalimentare e nella formazione professionale.

-Foto Ambasciata d’Italia in Libia-

(ITALPRESS).