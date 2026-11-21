LAS VEGAS (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Le scuderie si sono concentrate soprattutto sulle simulazioni di gara nelle prove libere di oggi, alla ricerca dei riferimenti necessari in vista del Gran Premio. Il degrado si è rivelato molto contenuto su tutte le mescole e, dai dati raccolti, la C5 emerge al momento come la scelta più competitiva per la gara, grazie al maggiore livello di aderenza e alla capacità di entrare rapidamente nella finestra di funzionamento. Sulla carta, la strategia più veloce è quella a una sola sosta, con l’abbinamento Soft-Medium come opzione favorita. La finestra per il pit stop è compresa tra il ventiduesimo e il ventottesimo giro. La rapidità con cui la mescola rossa raggiunge la temperatura di esercizio potrebbe spingere alcuni team a utilizzarla nel secondo stint, per facilitare la fase di warm-up dopo la sosta”. Lo ha dichiarato il direttore Motorsport di Pirelli Dario Marrafuschi dopo le qualifiche in vista del Gp di Las Vegas.

“Altre soluzioni possibili, pur con tempi di gara superiori di almeno un paio di secondi, prevedono l’impiego della Hard in combinazione con Soft o Medium. La C3 appare infatti più lenta e meno performante in termini di aderenza rispetto alle altre opzioni e difficilmente rappresenterà la scelta preferita dai team”.

“Un aspetto significativo emerso oggi è stato l’elevato numero di bloccaggi – ha proseguito Marrafuschi -. Un flat spot può avere conseguenze rilevanti sia sulla prestazione sia sulla gestione della gara, motivo per cui i piloti dovranno prestare particolare attenzione. Abbiamo inoltre osservato un leggero graining sulle gomme anteriori nelle prime fasi dei long run, ma si è trattato di un fenomeno limitato, destinato a ridursi con il progressivo miglioramento delle condizioni della pista e, pertanto, non tale da rappresentare un fattore determinante per la gara”.

– Foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).