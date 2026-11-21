di Vincenzo Petrone (*)

ROMA (ITALPRESS) – Il refrain dei commenti politici sul vertice Trump-Putin-Xi Jinping è che il fatto stesso che il vertice ci sia stato è una cosa buona. Meglio parlarsi che spararsi addosso. È lapalissiano anche che il simbolismo e le reciproche carinerie cui abbiamo assistito a Shenzhen hanno un loro peso, come sempre quando si incontrano i Capi di Stato.

Tuttavia, tutto questo non spiega affatto la sostanza dei risultati di quegli incontri né le positive valutazioni che leggiamo ovunque. Al contrario, quei risultati appaiono tutt’altro che incoraggianti per il futuro del mondo libero.

Per capire meglio questo giudizio negativo, riflettiamo in dettaglio e decrittiamo quel che dicono i cinesi e i russi quando parlano alle rispettive platee nazionali.

Le due parole chiave sono: “rispetto per la sovranità e l’integrità territoriale”.

Putin ha detto: “abbiamo condiviso alcuni punti comuni a tutti e tre (commonalities!) nel nostro modo di considerare i cosiddetti valori di civiltà”.

Basta aver seguito le cronache di questi anni per capire che Putin si riferiva ad una visione del mondo tipicamente occidentale, per rifiutarla

In quella visione i Paesi sono chiamati a rispettare valori umani universalmente riconosciuti, per esempio nella Carta delle Nazioni Unite.

Il naturale risultato di queste “commonalities” menzionate da Putin è che i due leader sembrano di fatto aver concordato con Trump un punto di sostanza del documento conclusivo: le Nazioni Unite devono tornare alla loro “vocazione fondativa e occuparsi di pace e sicurezza internazionale”.

L’implicazione è che l’ONU deve smettere di occuparsi, come invece fa attualmente, di diritti dell’uomo, di sviluppo umano, di protezione dei rifugiati e, attraverso la Corte Penale Internazionale, dei reati commessi dai Governi e dai loro leader a danno dei diritti fondamentali dei popoli.

Parliamo di smantellare gran parte del sistema ONU come oggi lo conosciamo e in particolare di tutte quelle attività che non passano attraverso il Consiglio di Sicurezza e dunque non sono soggette al potere di veto dei cinque Membri permanenti.

L’immediata implicazione di questa comune convinzione è che proprio in base a questo principio i tre leader contano di scegliere il nuovo Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il mandato dell’attuale, il portoghese Antonio Guterres, scade infatti il 31 dicembre prossimo e al momento in cui scriviamo, dopo 8 votazioni, il Consiglio di Sicurezza non è ancora riuscito a eleggere il successore. Dovrà farlo entro Capodanno in quanto la Carta non prevede meccanismi di reggenza a mandato scaduto.

Adesso proviamo a fare uno zoom ulteriore per capire meglio quale sia il “nuovo ordine internazionale” che secondo i commentatori governativi cinesi si è aperto con il vertice di Shenzhen.

Nel 2023, durante una visita di Putin a Pechino, Xi ha affermato: “in questo momento sono in atto mutamenti che non si sono visti accadere negli ultimi cento anni. Noi due insieme stiamo guidando questi cambiamenti”.

L’affermazione poteva sembrare un’iperbole tre anni fa, quando Trump non era ancora tornato alla Casa Bianca. Se non fosse che Xi ha ripetuto il concetto giovedì a Shenzhen, con Trump seduto alla sua sinistra.

Nel discorso di apertura del vertice il leader cinese si è ripetuto: “stiamo vedendo una trasformazione mai vista per secoli, che adesso sta accelerando”.

Ma in cosa consiste questa trasformazione epocale?

L’Oriente è in ascesa e l’Occidente è in declino, questo è il mantra che Xi ripete dal 2013, da quando è stato eletto Segretario Generale del Partito Comunista Cinese.

E questo declino, secondo Xi e Putin, sta finalmente chiudendo un’epoca dominata dall’America, dai suoi valori e dalle istituzioni e dai principi giuridico-politici che per 80 anni sono serviti ad affermare l’ordine americano nel mondo.

In estrema sintesi, Putin e Xi Jinping si propongono di abbattere il sistema internazionale costruito dall’America dopo la vittoria nella Seconda guerra mondiale e soprattutto dopo la sconfitta, nel 1989, del comunismo sovietico. Questo interesse strategico è il collante che lega la Russia alla Cina in un’alleanza che vediamo all’opera soprattutto in Ucraina.

A Shenzhen, un Trump olimpico e sonnolento non risulta che abbia neanche indirettamente fatto un buffetto a Putin perché metta fine all’aggressione contro l’Ucraina.

In conclusione, l’opinione di chi scrive è che le carinerie di Shenzhen sono puramente cosmetiche e che la passività di Trump può incoraggiare la Russia all’intransigenza e la Cina ad accelerare i tempi del ricongiungimento forzato di Taiwan alla Cina continentale.

Per il revanscismo russo e cinese, la finestra di opportunità costituita da Trump con le sue ambiguità, opacità personali ed assenza di raziocinio in politica estera è molto stretta, due anni.

Putin e Xi si considerano due grandi leader nella storia dei rispettivi Paesi, che sotto la loro guida torneranno agli splendori dell’Impero di Mezzo nel caso della Cina e, nel caso della Russia, alle aree di influenza dell’Unione Sovietica sull’Europa e sul Caucaso.

Putin, al potere dal 1999, e Xi, al comando della Cina dal 2013, considerano Trump una parentesi utile ma effimera. È debole. Tra due anni sarà sparito dalla mappa del potere e nel frattempo sarà ostaggio di una serie di inchieste del Congresso che non gli daranno tregua.

Un’ultima considerazione.

Si comprende benissimo che il Presidente degli Stati Uniti incontri Capi di Stato e di Governo che non soltanto sono dichiaratamente e strutturalmente avversari dell’America ma non ne fanno mistero nei loro comportamenti fattuali. Eppure, i vertici cui Trump partecipa hanno un elemento di stranezza ed è che tratta quei personaggi come dei cari amici. Ha più volte definito tali Xi e Putin. Ha fatto altrettanto addirittura con il nordcoreano Kim Jong Un, arrivando ad affermare civettando “a Kim piaccio molto. Non so perché ma è così”.

Anche per questa loro stranezza, questi incontri suscitano inquietudine, soprattutto in Europa così vulnerabile alla Russia e in Giappone nell’aspro confronto in atto con la Cina.

E allora una domanda sorge spontanea.

Dopo decine di sgarbi anche personali, ed è il caso italiano e quello francese per esempio, è mai possibile che non si trovi un leader europeo che dichiari pubblicamente che quando Trump fa le fusa a Putin e Xi non ci sta rappresentando?

(*) Ambasciatore a.r.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).