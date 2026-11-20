RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il documentario marocchino “Bardi”, diretto da Tala Hadid, ha vinto il premio per la migliore fotografia nel concorso internazionale dell’International Documentary Film Festival Amsterdam (Idfa). Lo riporta il sito marocchino “Yabiladi”.

La regista, che ha curato anche la fotografia del lungometraggio, ha ricevuto il riconoscimento il 19 novembre all’Eye Filmmuseum di Amsterdam, durante la cerimonia della 39esima edizione del festival. Girato nell’arco di diversi anni in Marocco, al seguito di cavalieri e dei loro cavalli, “Bardi” esplora la tbourida, tradizione equestre marocchina.

Il documentario costituisce il secondo capitolo della trilogia di Hadid dedicata al Paese, dopo “Tigmi N Igren” (“House in the Fields”), che racconta l’adolescenza di due ragazze amazigh. Presentato in prima mondiale nella sezione “Currents” del New York Film Festival, “Bardi” aprirà il Panorama del cinema marocchino al Festival internazionale del cinema di Marrakech.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).