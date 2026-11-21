BRUXELLES (BELGIO) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri l’Unione europea e il Regno Unito hanno annunciato la conclusione dei negoziati su accordi volti ad agevolare il commercio agroalimentare, collegare i rispettivi mercati del carbonio e consentire ai giovani di vivere, lavorare o studiare in entrambi i territori.

In una dichiarazione congiunta diffusa dopo il vertice, le due parti hanno affermato di puntare a eliminare i certificati sanitari o i controlli attualmente richiesti per la maggior parte delle spedizioni di animali, piante e prodotti correlati tra il Regno Unito e l’UE. L’accordo dovrebbe entrare in vigore il primo marzo 2028.

Le due parti puntano inoltre a collegare i rispettivi sistemi di scambio delle quote di emissione a partire dal 2028, aprendo la strada al riconoscimento reciproco delle quote di emissione di carbonio e alle esenzioni dai rispettivi dazi sul carbonio alle frontiere.

Il programma per i giovani consentirebbe a 100.000 persone di entrambe le parti di soggiornare nel territorio dell’altra per un massimo di tre anni. Le due parti puntano ad applicare l’accordo entro il 2028 e a rendere disponibili i posti entro gennaio 2030.

Tuttavia, la questione dell’adeguamento delle tasse universitarie rimane irrisolta, con negoziati separati che dovrebbero concludersi entro sei mesi.

Le due parti si sono inoltre impegnate a collaborare strettamente durante i negoziati di pace sull’Ucraina e ad approfondire la cooperazione in materia di sicurezza e difesa.

Intervenendo in una conferenza stampa dopo il vertice, il primo ministro britannico Andy Burnham ha sottolineato i costi economici della Brexit e la pressione sui bilanci familiari a un decennio dal referendum. Ha descritto il pacchetto di accordi come “vantaggioso per entrambe le parti”, che le aiuterebbe ad affrontare le sfide comuni.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato che un mondo in rapido cambiamento rende ancora più importante una cooperazione più stretta. Ha dichiarato che il secondo vertice UE-Regno Unito sta dando attuazione all’ambiziosa agenda definita dalle due parti lo scorso anno.

Gli accordi devono ancora essere approvati secondo le procedure giuridiche di ciascuna parte.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).