ROMA (ITALPRESS) – L’Fbi starebbe indagando su una presunta violazione del suo database nazionale di informazioni criminali, che funge da collegamento tra le forze dell’ordine federali, statali e locali. Lo scrive la Cnn. L’intrusione nel National Crime Information Center da parte di presunti hacker è la seconda violazione dopo il tentativo dello scorso settembre da parte di un gruppo chiamato ShinyHunters.

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