LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il ministro maltese dell’Interno e della Sicurezza, Glenn Bedingfield, ha proposto un incontro tra i ministri di nove Paesi membri dell’Unione europea del Mediterraneo e dell’Europa meridionale per discutere di difesa e sicurezza regionale.

Intervenendo al primo Forum EU-MED sulla pace e la sicurezza, svoltosi a Bruxelles, Bedingfield ha sottolineato che non può esserci pace e stabilità in Europa senza pace e stabilità nel Mediterraneo. Il ministro ha esortato i Paesi europei ad “agire tempestivamente, anziché aspettare che i problemi si trasformino in crisi”, invocando una maggiore cooperazione con i partner mediterranei attraverso la condivisione di informazioni, il rafforzamento della fiducia e il potenziamento delle capacità nazionali di affrontare le sfide comuni.

Secondo Bedingfield, la cooperazione deve fondarsi su una “vera partnership”, nella quale entrambe le parti siano disposte ad ascoltare le rispettive preoccupazioni e a collaborare laddove esistano interessi comuni. Il ministro ha evidenziato come gli sviluppi nella regione incidano direttamente sulla vita quotidiana delle persone, soprattutto per quanto riguarda le rotte marittime, gli approvvigionamenti energetici, i servizi essenziali e le attività economiche. Facendo riferimento ai rapporti di Malta con la Libia, Bedingfield ha affermato che gli sviluppi nel Paese nordafricano hanno ripercussioni dirette su Malta, sottolineando l’importanza di proseguire gli sforzi di cooperazione, rafforzamento della fiducia e sviluppo delle capacità istituzionali.

Il ministro ha inoltre richiamato l’attenzione sulla situazione in Siria, osservando che una maggiore stabilità nel Paese è fondamentale per l’intera regione mediterranea. Bedingfield ha ribadito che l’Europa deve mantenere il proprio impegno nella regione e sostenere condizioni che consentano alle popolazioni di ricostruire le proprie vite e, laddove possibile, di fare ritorno nei Paesi d’origine in condizioni di sicurezza, volontariamente e con dignità.

Nel corso del forum, il ministro ha partecipato a una tavola rotonda dal titolo “Promuovere la pace e la sicurezza nel Mediterraneo”, insieme alla commissaria europea per la Preparazione, la gestione delle crisi e l’uguaglianza, Hadja Lahbib, e al ministro degli Esteri della Repubblica araba siriana, Asaad Hassan al-Shaiban. Il dibattito si è concentrato sulle crescenti sfide alla sicurezza nel Mediterraneo e sulle loro ripercussioni ben oltre i confini della regione.

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(ITALPRESS).