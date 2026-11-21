ROMA (ITALPRESS) – Fbi, Dipartimento per la Sicurezza interna e Transportation Security Administration hanno avvertito compagnie aeree, operatori cargo e aeroporti statunitensi di appelli ad attentati diffusi da affiliati e sostenitori di Al Qaeda. L’informativa congiunta, trasmessa il 19 novembre e ottenuta dalla Cnn, segnala messaggi che “hanno elogiato il tentato dirottamento e incoraggiato attacchi analoghi contro interessi percepiti come statunitensi, israeliani ed ebraici”. Una fonte delle forze dell’ordine ha precisato all’emittente che non risultano minacce specifiche e credibili in corso.

Il riferimento è al volo Flydubai FZ1073 del 30 settembre, diretto da Dubai a Tel Aviv. Secondo la Procura generale degli Emirati Arabi Uniti, il copilota omanita, 29 anni, avrebbe pianificato di impossessarsi dell’aereo per colpire il terminal passeggeri dell’aeroporto Ben Gurion. L’uomo aggredì il comandante con un’ascia di emergenza, ma fu immobilizzato grazie all’intervento di altri membri dell’equipaggio e di passeggeri; il volo atterrò a Tabuk, in Arabia Saudita. Gli inquirenti emiratini riferiscono che il sospettato ha dichiarato di aver agito da solo, circostanza ancora sottoposta a verifica.

Il documento statunitense, secondo la Cnn, rileva che la propaganda jihadista invita a sfruttare l’accesso agli ambienti aeroportuali e a eludere i controlli. Avverte inoltre che individui ispirati da organizzazioni terroristiche straniere possono mobilitarsi “rapidamente e con poco o nessun preavviso”. Alle imprese viene chiesto di segnalare comportamenti sospetti, richieste ingiustificate di informazioni sulle procedure di sicurezza e sparizioni di credenziali o uniformi.

L’allerta precede la settimana del Ringraziamento: secondo le stime diffuse il 16 novembre dall’associazione automobilistica Aaa, dal 24 al 30 novembre circa 5,96 milioni di persone prenderanno voli interni negli Usa. Non è stata resa pubblica una valutazione che colleghi operativamente Al Qaeda al tentato attentato Flydubai.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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