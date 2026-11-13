Contorno occhi: come trattare microrughe e disidratazione

Le prime linee sottili attorno agli occhi compaiono spesso prima di quanto ci si aspetti, a volte già prima dei trent’anni. Non sempre sono veri segni del tempo: molto spesso sono il segnale di una pelle che ha sete. Capire la differenza tra microrughe da disidratazione e rughe d’espressione è il primo passo per scegliere i gesti giusti e restituire allo sguardo un aspetto più disteso e luminoso.

Una zona speciale

La pelle attorno agli occhi è tra le più sottili del corpo: è fino a quattro volte più fine di quella del resto del viso. Ha poche ghiandole sebacee, quindi meno lipidi a proteggerla, e un tessuto di sostegno più delicato. A questo si aggiungono i movimenti continui delle palpebre e le espressioni del viso, che sollecitano la zona migliaia di volte al giorno. Non sorprende che sia spesso la prima a mostrare segni di stanchezza e disidratazione.

Microrughe da disidratazione o rughe d’espressione?

Le microrughe da disidratazione sono linee sottilissime, superficiali, che spesso formano una sorta di reticolo sotto l’occhio. Si accentuano in alcuni momenti, per esempio al mattino o dopo una giornata in un ambiente climatizzato, e si attenuano visibilmente dopo l’applicazione di un prodotto idratante. Un piccolo test: se le linee si riducono pochi minuti dopo la crema, è probabile che si tratti di disidratazione. Sono legate alla mancanza d’acqua negli strati superficiali della pelle.

Le rughe d’espressione, come le zampe di gallina ai lati degli occhi, sono invece più marcate e legate ai movimenti ripetuti dei muscoli. Restano visibili anche quando la pelle è ben idratata. Le due condizioni possono convivere, ma l’approccio è in parte diverso.

Le cause della disidratazione

Molti fattori quotidiani tolgono acqua al contorno occhi. L’aria secca degli ambienti riscaldati o climatizzati, il freddo e il vento, le lunghe ore davanti agli schermi, che riducono il battito delle palpebre e affaticano lo sguardo. E poi il sonno insufficiente, lo stress, una scarsa idratazione durante la giornata. Anche struccarsi strofinando, o usare prodotti troppo aggressivi, contribuisce a impoverire la barriera cutanea.

Gli attivi da cercare

Per contrastare le microrughe da disidratazione, la priorità è idratare e proteggere. I prodotti con acido ialuronico aiutano a richiamare e trattenere l’acqua, con un effetto rimpolpante che distende visibilmente le linee sottili. Le formule con glicerina svolgono un ruolo simile. Per rinforzare la barriera e trattenere l’idratazione, i prodotti con ceramidi, squalano o oli vegetali sono alleati preziosi.

Per le rughe d’espressione più marcate, si possono aggiungere formule con peptidi, pensate per migliorare l’aspetto della compattezza, o prodotti specifici con retinolo per il contorno occhi, da introdurre gradualmente e solo se indicati per questa zona.

Scegliere il trattamento giusto

Il primo consiglio è non usare la crema viso attorno agli occhi: le formule per il viso possono essere troppo ricche o contenere attivi troppo intensi. Un trattamento contorno occhi specifico ha consistenze studiate per essere assorbite rapidamente, senza migrare negli occhi, e concentrazioni di attivi calibrate per questa zona delicata. Molti prodotti sono testati sotto controllo oftalmologico, un dettaglio importante per chi porta lenti a contatto.

La consistenza va scelta in base all’esigenza: un gel fresco per il mattino, per decongestionare; una crema più ricca per la sera, per nutrire. Chi ha occhi sensibili può preferire formule senza profumo.

Come applicarlo

Basta una quantità pari a un chicco di riso per entrambi gli occhi. Si preleva con l’anulare, il dito che esercita meno pressione, e si picchietta delicatamente lungo l’osso orbitale, dall’angolo interno verso l’esterno, senza mai tirare la pelle. L’applicazione va ripetuta mattina e sera, dopo il siero e prima della crema viso.

Le abitudini che aiutano

Dormire a sufficienza, bere acqua durante la giornata, fare pause regolari dagli schermi e indossare occhiali da sole nelle giornate luminose sono gesti semplici ma efficaci. Anche struccarsi con delicatezza, appoggiando il dischetto per qualche secondo prima di farlo scorrere, evita di sollecitare la pelle. Un umidificatore in casa, nei mesi di riscaldamento acceso, aiuta a contrastare l’aria secca.

Le microrughe da disidratazione sono un segnale, non una condanna. Con un trattamento mirato e qualche abitudine in più, lo sguardo ritrova freschezza e luminosità, e quelle linee sottili tornano a essere solo un ricordo.