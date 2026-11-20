Di Stefano Vaccara

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Neppure il vertice in Cina tra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin è riuscito a sbloccare la corsa alla successione di António Guterres alla guida delle Nazioni Unite. Il nono straw poll del Consiglio di Sicurezza, tenutosi venerdì a porte chiuse, si è concluso con un sostanziale nulla di fatto: Rebeca Grynspan, candidata del Costa Rica, resta favorita, ma nessuno degli otto aspiranti ha ottenuto il consenso necessario per diventare segretario generale.

Il risultato assume un significato politico particolare. Appena ventiquattr’ore prima, a Shenzhen, i presidenti di Stati Uniti, Cina e Russia avevano sottoscritto una dichiarazione sulla necessità di riformare l’ONU. Eppure, a giudicare dal voto successivo, non sono riusciti neppure a individuare un candidato meno sgradito alle grandi potenze.

Secondo i risultati trapelati, non confermati ufficialmente, Grynspan ha raccolto dieci voti favorevoli, quattro contrari e un’astensione. Due voti contrari sono rossi, cioè provengono dai cinque membri permanenti del Consiglio, quelli che dispongono del diritto di veto. La costaricana ha guidato otto delle nove votazioni, ma continua a incontrare l’opposizione di due potenze decisive. Alle sue spalle Rafael Grossi, direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, ha ottenuto otto voti favorevoli, sei contrari e un’astensione, con tre voti contrari dei membri permanenti. Terza Lana Nusseibeh, diplomatica degli Emirati Arabi Uniti, con sette consensi, sei contrari e due astensioni. Anche per lei tre voti contrari provengono dalle potenze con diritto di veto. La sua candidatura, presentata come possibile soluzione di compromesso tra Washington e Mosca, non sembra dunque aver prodotto la convergenza sperata. Seguono Carolyn Rodrigues Birkett della Guyana con sei voti favorevoli e il turco Feridun Sinirlioglu con cinque. Poi via via gli altri. Tutti i candidati hanno ricevuto almeno due voti contrari dai membri permanenti.

All’uscita dalla riunione, l’ambasciatore americano Mike Waltz ha spiegato ai giornalisti che gli Stati Uniti rispettano il principio della rotazione geografica e vedrebbero favorevolmente l’elezione di un candidato dell’America Latina, pur insistendo sulla necessità di scegliere la persona migliore. Waltz ha riconosciuto l’arrivo di candidature da altre regioni, dall’Africa al Medio Oriente, con Nusseibeh, fino alla Turchia. Ma ha anche lanciato un messaggio agli aspiranti meno competitivi: è arrivato il momento che alcuni si facciano da parte, permettendo al Consiglio di concentrarsi su una rosa più ristretta. L’ambasciatore non ha fatto nomi, ma il riferimento ai candidati che continuano a raccogliere pochissimi consensi è apparso evidente. Soprattutto, Waltz ha ammesso che non esiste ancora un accordo capace di superare le opposizioni incrociate delle cinque potenze permanenti.

Il mandato di Guterres termina il 31 dicembre. Restano appena sei settimane per trovare un successore. Trump, Xi e Putin nel loro “storico” vertice hanno discusso del futuro dell’ONU, ma neppure il loro incontro riesce a produrre un’intesa su chi dovrà guidarla.

– Foto ONU –

(ITALPRESS).