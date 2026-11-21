TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il governo tunisino punta a rafforzare gli investimenti nelle infrastrutture stradali, con progetti per un valore complessivo di circa 1,32 miliardi di euro (4,4 miliardi di dinari) programmati per il 2027. Tra gli interventi principali figura il collegamento tra Kasserine e Sfax, per il quale è prevista la pubblicazione del bando di gara entro la fine del 2026. Il programma è stato illustrato dal ministro delle Infrastrutture e dell’Edilizia abitativa, Salah Zouari, nel corso della sessione congiunta del Parlamento tunisino dedicata all’esame del bilancio del ministero per il 2027.

Il ministro ha spiegato che il piano comprende 13 progetti di realizzazione e ammodernamento delle strade, oltre alla costruzione di 780 chilometri di piste rurali distribuite in 21 governatorati. Previsto inoltre il rafforzamento di 189 chilometri di strade classificate in sette governatorati, tra cui le strade nazionali numero 15 e 18.

Particolare rilievo è stato attribuito al progetto della strada nazionale numero 13, che collegherà Kasserine a Sfax e rappresenta un asse di importanza strategica per lo sviluppo economico del Paese. Il bando di gara dovrebbe essere pubblicato entro la fine del 2026.

Tra gli altri interventi strategici figura anche il progetto dell’autostrada Bou Salem-Feriana, per il quale la pubblicazione dei bandi di gara è prevista nel corso del 2027.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS)