RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – L’ippodromo di Anfa, a Casablanca, ospiterà il 21 e 22 novembre la dodicesima edizione del Meeting internazionale del Marocco, con 14 corse, di cui otto internazionali, e un montepremi complessivo di 1,3 milioni di euro. Secondo quanto riferisce il portale Yabiladi, all’appuntamento prenderanno parte delegazioni di 17 Paesi, compreso il Marocco, secondo quanto annunciato dalla Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC), organizzatrice della manifestazione.

La principale novità è la promozione del Gran Premio Re Mohammed VI riservato ai purosangue arabi al Gruppo 1 PA, la massima categoria internazionale per questa razza. Il riconoscimento, confermato in ottobre dalla Federazione internazionale delle autorità delle corse dei cavalli arabi (IFAHR), arriva dopo il passaggio al Gruppo 2 PA nel 2024. Il Marocco entra così nel gruppo dei sette Paesi che ospitano corse di Gruppo 1 PA, insieme a Francia, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia Saudita, Regno Unito e Italia. La prova, in programma domenica sulla distanza di 2.100 metri, metterà in palio 350 mila euro. Promozione anche per il Gran Premio Principe ereditario Moulay El Hassan, che passa dal Gruppo 3 PA al Gruppo 2 PA, con un montepremi portato a 200 mila euro.

Il programma di sabato sarà dedicato ai purosangue inglesi, con quattro corse internazionali. La prova di punta sarà il Gran Premio Re Mohammed VI sui 2.400 metri, inserito nel circuito Défi du Galop. A completare il programma internazionale saranno il Gran Premio degli Allevatori, il Gran Premio dei Proprietari e il Premio Jean-Pierre Laforest. Oltre alle due prove promosse di categoria, si disputeranno il Gran Premio Principe Moulay Rachid e la Coppa IFAHR, entrambi classificati Listed PA. Nato nel 2015, il meeting riunisce le giornate internazionali marocchine dedicate ai purosangue arabi e inglesi, avviate rispettivamente nel 2002 e nel 2012. L’ingresso sarà gratuito e durante il fine settimana sono previste attività per il pubblico, con un’area riservata ai bambini.

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