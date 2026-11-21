WASHINGTON (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha elogiato il suo vertice trilaterale “senza precedenti” con il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin, definendolo uno degli incontri internazionali più significativi degli ultimi anni.

“Abbiamo tenuto uno dei vertici internazionali più importanti degli ultimi anni. È stato il primo incontro trilaterale in assoluto tra i leader di Stati Uniti, Russia e Cina”, ha dichiarato Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. “E il rapporto tra noi tre è stato fantastico”.

“Il risultato di questo vertice storico è stata una dichiarazione trilaterale di pace senza precedenti”, ha affermato Trump. “Gli Stati Uniti, la Russia e la Cina hanno concordato formalmente che non si deve mai permettere che si verifichi un conflitto nucleare”.

Trump ha inoltre descritto la Riunione dei leader economici dell’APEC a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, come “un grande successo”.

Durante il vertice trilaterale tenutosi giovedì a Shenzhen, i tre leader hanno avuto un approfondito scambio di opinioni sul mantenimento della pace mondiale e sulla promozione della stabilità strategica nelle relazioni tra le grandi potenze. Dopo il vertice, i tre Paesi hanno pubblicato la Dichiarazione dei capi di Stato di Cina, Russia e Stati Uniti per la pace.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS)