JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Sono stati completati tutti i preparativi nel sito di lancio della missione spaziale cinese con equipaggio Shenzhou-24, con attrezzature, personale e sistemi pronti per le operazioni.

Ieri la missione Shenzhou-24 ha completato l’ultima prova generale congiunta di tutti i sistemi, segnando l’ultima esercitazione di questo tipo prima del lancio. Secondo il sito di lancio, il razzo, la navicella spaziale e tutti i sistemi del sito sono in buone condizioni.

I controlli funzionali, i test congiunti e il caricamento del propellente procederanno secondo il programma prima del lancio.

Il 17 novembre, il complesso formato dalla navicella spaziale Shenzhou-24 e dal suo razzo vettore Long March-2F è stato trasferito nell’area di lancio.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)