di Stefano Vaccara

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sala esaurita al Film Forum di Manhattan per celebrare i 120 anni dalla nascita di Roberto Rossellini con protagonista della serata la figlia Isabella, che ha regalato al pubblico newyorkese un racconto intimo, divertente e a tratti commovente dei suoi genitori, due giganti del cinema mondiale: Roberto Rossellini e Ingrid Bergman.

L’occasione era l’inaugurazione di Rossellini 120, la retrospettiva organizzata da Cinecittà con Film Forum e il sostegno del Ministero della Cultura. A presentarla, insieme a Bruce Goldstein, responsabile della programmazione del cinema newyorkese, Camilla Cormanni, che ha ideato e prodotto l’iniziativa per Cinecittà.

Prima della proiezione di Viaggio in Italia, il film del 1954 interpretato da Ingrid Bergman e George Sanders, è stato mostrato My Dad Is 100 Years Old, il cortometraggio realizzato da Isabella con il regista canadese Guy Maddin per il centenario del padre nel 2006.

Un film ironico, nel quale Rossellini viene rappresentato come un genio incompreso, deriso da colleghi e critici per le sue pellicole considerate troppo lente, prive di azione e commercialmente disastrose.

Poi Isabella è salita sul palco, accompagnando il suo racconto con fotografie private della famiglia.

“Mi chiedono sempre come sia stato essere figlia di personaggi famosi. Non so mai cosa rispondere, perché non sono mai stata figlia di nessun altro”, ha esordito sorridendo.

Mostrando una fotografia di lei bambina con la sorella gemella, ha ricordato lo scandalo che travolse i genitori quando Ingrid, ancora sposata con un altro uomo, rimase incinta di Roberto: “Mamma diventò persona non grata negli Stati Uniti. Perse la custodia di sua figlia Pia e per molti anni non poté vederla. Fu terribilmente doloroso per entrambe”.

La stampa inseguiva continuamente la coppia: “Ovunque andassimo c’erano paparazzi. Mamma cercava di sorridere, ma ci sentivamo perseguitati. Io ero molto protettiva verso i miei genitori”.

Lo scandalo oscurò anche il loro lavoro artistico. Isabella ha ricordato come Viaggio in Italia sia stato recensito dal New York Times soltanto nel 2013, quasi sessant’anni dopo la sua realizzazione.

Ha poi raccontato le difficoltà di George Sanders sul set: abituato alla disciplina hollywoodiana, l’attore non sopportava il metodo di Rossellini, che scriveva dialoghi e scene giorno per giorno, lasciando spazio all’improvvisazione e agli attori non professionisti.

Ma il momento più toccante è arrivato parlando della morte del padre, nel 1977: “Papà morì poverissimo. Così povero che dovemmo rinunciare all’eredità per non essere responsabili dei suoi debiti”.

Per anni il fratello maggiore Renzo, nato dal primo matrimonio del padre, dovette affrontare enormi difficoltà finanziarie per conservare il patrimonio cinematografico paterno.

“L’aiuto di Cinecittà è stato inestimabile”, ha sottolineato Isabella, ricordando che le vecchie pellicole stavano letteralmente scomparendo: “Vedevo ombre, graffi, voci mancanti. Era come se mio padre sparisse davanti ai miei occhi”.

Diversissimo il carattere di Ingrid Bergman, metodica e ordinata, che conservava lettere, contratti, fotografie e ritagli di giornale: “Una volta le chiesi perché trascinasse tutti quegli archivi da una città all’altra. Mi rispose: so di aver fatto parte di qualcosa di molto importante. Il cinema è stata l’arte più popolare del secolo e forse un giorno questi documenti avranno valore storico”.

Quegli archivi furono poi donati dalla famiglia alla Wesleyan University, nel Connecticut.

Infine, una fotografia di Roberto Rossellini circondato dai suoi sette figli: “Guardateci: sapevamo tutti che sul set non si poteva parlare. Eravamo bambini molto obbedienti!”.

Tra risate e applausi, Isabella ha ringraziato Cinecittà e Film Forum per aver restituito al pubblico i film dei suoi genitori.

La serata ha ricordato come dietro il genio che rivoluzionò il cinema, ci fosse un uomo fragile, libero e anticonformista, raccontato con amore da una figlia che continua a custodirne la memoria.

– foto xo9/Italpress –

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