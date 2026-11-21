ROMA (ITALPRESS) – È stata ufficializzata oggi a Budapest, durante il Congresso FIE, l’assegnazione a Livorno dei Campionati del Mondo Master di scherma del 2029. Il presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone, e la consigliera federale Daria Marchetti hanno presentato la candidatura che ha riscosso grande apprezzamento da parte della comunità internazionale. Dopo la relazione di Leonardo Patti, presidente dell’Associazione nazionale Master, nonché componente del Consiglio Veterani della FIE, la proposta livornese ha ottenuto 122 voti favorevoli (a fronte di un solo astenuto). L’Italia tornerà così a ospitare un Mondiale Veterani dopo 11 anni: da Livorno a Livorno, dall’edizione del 2018 a quella del 2029, che sarà dunque un altro anno iridato per il nostro Paese, già chiamato a organizzare il Campionato del Mondo Giovani e Cadetti di Roma 2028.

“Siamo soddisfatti, orgogliosi e determinati a confermare ancora una volta la centralità italiana nel panorama schermistico internazionale – le parole del presidente federale Luigi Mazzone -. Livorno, con la sua straordinaria tradizione, sarà sede prestigiosa e ideale di un grande evento, che seguirà di un anno il Mondiale giovanile di Roma. Si tratta di importanti riconoscimenti al lavoro che l’Italia sta portando avanti per promuovere e valorizzare la bellezza di questo sport, in tutte le fascia d’età e in tutte le sue declinazioni”.

– foto Bizzi/Federscherma –

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