LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Diverse persone sono scese in piazza davanti all’ufficio del Primo ministro a La Valletta per chiedere al governo di ritirare le controverse misure di bilancio che riguardano i cittadini di Paesi terzi (TCN). La manifestazione è stata organizzata da TCN Alliance, Solidarjeta’, Moviment Graffitti e TCNs United. Nel corso della protesta, la rappresentante di TCN Alliance, Patricia Graham, ha letto una lettera indirizzata al primo ministro Robert Abela e al ministro delle Finanze Clyde Caruana, consegnandola successivamente alla sede del governo. Nella lettera, le misure proposte vengono definite ingiuste e discriminatorie.

Secondo le organizzazioni, i lavoratori extracomunitari sarebbero sottoposti a ulteriori oneri economici nonostante il loro contributo all’economia maltese. La missiva esprime inoltre preoccupazione per il progetto di revocare i benefici relativi ai servizi gratuiti di assistenza all’infanzia e al trasporto pubblico per i cittadini di Paesi terzi che risiedono a Malta da meno di cinque anni. Le organizzazioni sollevano dubbi sulla compatibilità di una differenziazione tra residenti basata sulla nazionalità con i principi costituzionali maltesi e con le norme dell’Unione europea in materia di non discriminazione.

I promotori della protesta chiedono al governo di ritirare o rivedere gli oneri e le esclusioni previste, garantire pari accesso ai servizi pubblici indipendentemente dalla nazionalità e rendere pubblici gli studi e le valutazioni d’impatto alla base delle misure. La lettera sollecita inoltre un’adeguata consultazione con i rappresentanti dei cittadini di Paesi terzi, i sindacati, i datori di lavoro e la società civile prima dell’entrata in vigore delle modifiche, prevista per il prossimo anno.

Le organizzazioni chiedono infine al governo di intervenire contro lo sfruttamento lavorativo e il caro affitti, attraverso maggiori tutele per i lavoratori e controlli più efficaci.

Dal primo gennaio entreranno in vigore nuove misure che prevedono un significativo aumento dei costi per i cittadini di Paesi terzi a Malta. Le tariffe per il rilascio e il rinnovo dei permessi di lavoro subiranno rincari, con l’introduzione di un contributo annuale di 400 euro per le infrastrutture. Previsti inoltre limiti all’accesso gratuito ai trasporti pubblici e ai servizi per l’infanzia, l’abolizione del sussidio di 150 euro per il lavoro in orari atipici e un nuovo contributo mensile di 83 euro per i titolari di patente di guida maltese. Secondo le stime del governo, le sole misure relative ai permessi di lavoro garantiranno entrate per circa 80 milioni di euro, mentre l’impatto fiscale complessivo delle quattro modifiche alle prestazioni sociali è quantificato in 46 milioni di euro l’anno.

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(ITALPRESS).