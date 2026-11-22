LAS VEGAS (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Verstappen ha conquistato la sua settantacinquesima vittoria in Formula 1 a Las Vegas. Sulla Strip, il pilota della Red Bull è riuscito a mantenere, alla bandiera a scacchi, la prima posizione da cui era partito, nonostante i continui cambi con Russell, mentre le due McLaren hanno completato il podio con Lando Norris secondo e Oscar Piastri terzo. La gara è stata estremamente combattuta e caratterizzata da un elevatissimo numero di sorpassi.

Il Gran Premio sul circuito cittadino della capitale del gioco d’azzardo si è disputato con una temperatura dell’asfalto attorno ai 12 °C. I piloti saliti sul podio hanno adottato tutti la stessa strategia gomme, partendo con la mescola Soft e passando poi alla Medium. Tutti e tre hanno effettuato il cambio pneumatici durante il periodo di Safety Car al diciannovesimo giro. Ad eccezione di Isack Hadjar, Rafael Camara e Valtteri Bottas, tutti i piloti hanno optato per una strategia a una sola sosta. Kimi Antonelli, Liam Lawson e Oliver Bearman sono stati gli unici piloti dello schieramento a partire con la Medium, mentre tutti gli altri hanno preso il via con la Soft.

La gara di oggi ha permesso a Verstappen di consolidare il secondo posto nella classifica del Campionato del Mondo, mentre Lewis Hamilton ha guadagnato una posizione ed è ora terzo in campionato. Antonelli ha concluso la corsa al quarto posto, portando il proprio bottino stagionale a 402 punti, con ancora due appuntamenti da disputare prima della conclusione.

“Abbiamo assistito a una gara molto interessante, con numerosi sorpassi e un livello di competizione elevato – afferma Dario Marrafuschi, direttore motorsport Pirelli – Le prestazioni delle mescole Medium e Soft hanno rispecchiato quanto avevamo già osservato. Entrambe si sono dimostrate molto costanti sul passo gara, con la C5 che ha beneficiato di un livello di aderenza superiore. Un altro elemento atteso era la riduzione del graining rispetto a ieri. Gli pneumatici sono rimasti puliti e hanno consentito ai piloti di spingere con continuità, sfruttando al meglio il potenziale delle vetture”.

“Le temperature molto basse hanno reso più delicata la gestione degli pneumatici, soprattutto durante le neutralizzazioni e le ripartenze. I piloti hanno saputo controllare bene questo aspetto e limitare gli errori. Anche i bloccaggi, pur presenti, hanno avuto un impatto inferiore rispetto a quanto si poteva prevedere in condizioni simili. La neutralizzazione ha anticipato leggermente la finestra dei pit stop e le squadre ne hanno approfittato, contribuendo a confermare una gara a una sola sosta grazie al ridotto degrado degli pneumatici” conclude Marrafuschi.

– Foto ufficio stampa Pirelli –

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