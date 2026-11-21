TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Tunisia ed Egitto puntano a rafforzare la cooperazione nel settore turistico attraverso lo sviluppo di programmi congiunti e una maggiore promozione reciproca delle rispettive destinazioni. Il tema è stato al centro di un incontro tra il ministro tunisino del Turismo, Sofiane Tekaya, e l’ambasciatore egiziano a Tunisi, Bassem Hassan. Secondo quanto riportato in un comunicato pubblicato sulla pagina ufficiale del Ministero del Turismo tunisino, il colloquio si inserisce nel quadro del seguito dato alle raccomandazioni della 18esima sessione della Commissione superiore congiunta tunisino-egiziana e mira a tradurre gli accordi bilaterali in iniziative concrete. Tra le principali proposte esaminate figura la creazione di pacchetti e itinerari turistici che integrino le destinazioni tunisina ed egiziana, in particolare per i mercati a lungo raggio, con un’attenzione specifica al turismo culturale e archeologico. Le parti hanno inoltre discusso il rafforzamento dei rapporti tra operatori e istituzioni turistiche dei due Paesi, attraverso lo scambio di visite ed esperienze, nonché il coordinamento delle attività di promozione e marketing per valorizzare l’offerta turistica di entrambe le destinazioni sui mercati regionali e internazionali. Al termine dell’incontro, le due parti hanno concordato di procedere alla conclusione di un accordo di cooperazione nel settore turistico, volto a istituire un quadro istituzionale stabile per lo sviluppo del partenariato bilaterale.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).