JINAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto scattata da un drone mostra alcuni lavoratori del settore dell’acquacoltura impegnati nelle attività produttive tra la nebbia marina invernale sulle acque poco profonde della baia di Ailun, nella città di Rongcheng, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 21 novembre 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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