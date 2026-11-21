CAGLIARI (ITALPRESS) – La Giunta regionale ha approvato in via definitiva il progetto pilota “Destinazione Nomadi Digitali” e la Rete regionale dei Comuni dell’innovazione, dando il via libera alla pubblicazione dell’avviso rivolto ai comuni della Sardegna per la realizzazione e il potenziamento di hub digitali e strutture destinate al lavoro da remoto.

La misura, finanziata con 10 milioni di euro – di cui 3 milioni per il 2026 e 7 milioni per il 2027 – punta in particolare sui piccoli comuni, sulle aree interne e sui territori maggiormente interessati dai fenomeni di spopolamento e declino demografico.

“Con questo intervento anticipiamo una delle misure che troveranno una disciplina organica nel disegno di legge sui nomadi digitali e sui lavoratori da remoto a cui stiamo lavorando e che porteremo a breve all’esame della Giunta regionale”, spiega l’assessore regionale agli Affari generali con delega all’Innovazione, Sebastian Cocco, annunciando la prima delibera relativa al fenomeno dei nomadi digitali. “Abbiamo ritenuto importante dare subito una prima risposta concreta alle esigenze dei territori, mettendo a disposizione dei comuni le risorse necessarie alla realizzazione di spazi e servizi capaci di accogliere nuove professionalità e nuove forme di lavoro.”

Il progetto pilota approvato dalla Giunta prevede contributi ai comuni per i primi interventi di recupero, riqualificazione e infrastrutturazione tecnologica di immobili pubblici da destinare a hub digitali.

“Il nostro obiettivo non è la realizzazione di semplici hub tecnologici nei territori – prosegue Cocco – ma la creazione di presìdi di innovazione capaci di diventare parte integrante del tessuto economico e sociale delle comunità, favorendo l’incontro e lo scambio di idee tra competenze, imprese, giovani, amministrazioni e cittadini. Il lavoro da remoto può rappresentare una nuova leva di sviluppo territoriale se, una volta attratte le nuove professionalità, riusciamo a favorire il loro radicamento sul territorio”.

L’ampio tema dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto sarà affrontato compiutamente nel nuovo Ddl regionale attualmente in fase di definizione e di prossima presentazione alla Giunta regionale, per poi passare all’esame del Consiglio regionale.

“Il disegno di legge seguirà il suo iter nel quale sarà fondamentale il confronto con il Consiglio regionale, con i territori e con tutti i soggetti interessati”, conclude Cocco. “Puntiamo a mettere a sistema le opportunità offerte dal lavoro da remoto e dalla trasformazione digitale nel contrasto allo spopolamento, favorendo l’attrazione di competenze capaci di generare nuove occasioni di crescita nei territori.”

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

(ITALPRESS).