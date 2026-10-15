JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Zhuque-2E Y4, che trasporta 10 satelliti, decolla dalla zona pilota per l’innovazione spaziale commerciale di Dongfeng, nel nord-ovest della Cina, il 14 ottobre 2026. Il lancio è stato effettuato ieri con successo. Il razzo è decollato alle 19:40 (ora di Pechino) e ha collocato 10 satelliti nelle orbite prestabilite. La missione sperimentale di volo è stata dichiarata un completo successo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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